Denzel Washington er nådesløs hævner, men er hans vold egentlig mere acceptabel end skurkenes? Med latent fremmedangst flakser filmen fra Anatolien via Boston og Bruxelles til et grumt og forudsigeligt showdown i en flække på USA’s Atlantkyst.

Der er to slags smerte: smerte, der sårer, og smerte, der forandrer!«.

Sådan lyder en af de belæringer, Denzel Washington ikke sparer på, når han forvandler sig fra en slags Jem&Fix-ekspedient (i etteren), eller som her fra den Proust-læsende Uber-chauffør Robert McCall til The Equalizer, et alt for udglattende navn til denne nådesløse Hævner.

Ligesom Liam Neeson i ’Taken’-filmene er Washington med det godlidende udseende en melankolsk fhv. CIA-agent, der i sin ensomhed freelancer med selvtægtsjustits på eget initiativ.

Optakten er rap og fermt filmet, når McCall i spisevognen i et tyrkisk tog tager hævn over en mellemøstlig far – samt hans slæng af kammerater – der har kidnappet sit barn fra dets amerikanske mor. Men hurtigtoget fletter ud i hele tre slæbespor: Alt for livsvise og hjertensgode McCall redder en sort yngling fra det dårlige selskab; han bistår en +80-årig fhv. kz-fange, der stadig leder efter sin søster; og frem for alt jagter han dem, der har dræbt hans gamle kollega – var det et internt job?

The Equalizer 2. USA. Instr.: Antoine Fuqua. 2018. 121 min. Biografpremiere

Med latent fremmedangst flakser filmen fra Anatolien via Boston og Bruxelles til et grumt og forudsigeligt showdown i en flække på USA’s Atlantkyst. Men gardinprædikener og ældrepleje kan nu ikke equalize den vemodige morders og andre hævntørstiges dobbeltmoral, for er der to slags vold: skurkenes og den private ’retfærdigheds’? De er da lige dødbringende og lige fjernt fra et retssamfund.