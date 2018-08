Skuespillerne er helt suveræne i sørgelig og virkelig morsom ligkiste-roadmovie af manden bag 'Boyhood' Er løgnen om heltedøden bedre for de efterlevende end sandheden om krigens kaos af tilfældigheder?

Behøver vi, for at vise en falden soldat respekt, også at nære respekt for de politiske beslutninger om krig, der førte til hans død, og som han måske endda selv gik ind for? Den slags spørgsmål får man endevendt, samtidig med at man sørger og morer sig (ja, storgriner nu og da!) i selskab med tre suveræne skuespillere, hvis man skynder sig i Cinemateket.