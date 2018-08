Ny sæson af 'Guld i Købstæderne' er spækket med hjemstavnspoesi og historiske godbidder

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Malene Jensen om 'Guld i Købstæderne - Vordingborg' på DR 1.

Der er godt og vel 100 købstæder i Danmark. Det kan potentielt blive til rigtig mange afsnit og sæsoner af DR-programmet 'Guld i Købstæderne'.

Og det ville egentlig være ganske fint. For det er ikke helt tosset at kunne sætte sig i sofaen på en tilfældig ugedag og rejse land og rige rundt, og tilbage i tid endda, og det på den mindst strabadserende måde.

set i tv Guld i Købstæderne - Vordingborg (1:10). Kan ses på dr.dk

Fjerde sæson af ’Guld i Købstæderne’ havde premiere torsdag aften. Sofie Østergaard, der blandt andet har været vært på flere programmer på DR Ramasjang, er ny spilfordeler.

Og i åbningsprogrammet fra Vordingborg – senere går turen også til Grenaa, Sorø, Thisted og Middelfart – gør hun en god figur: nærværende, nysgerrig og engageret, hvad enten det drejer sig om at tale med vordingborgenserne, der skal have vurderet genstande, eller om samtalerne med lokale eksperter, der sætter den besøgte by ind i en historisk kontekst.

De der smykker på loftet, er de mon penge værd, spørger du håbefuldt dig selv, mens du roder rundt i sækkene med Tupperware og aflagt legetøj»

Der smøres hverken for tyk eller for tyndt på.

Særligt på to måder udmærker programmet sig: Når man har boet langt væk fra sin hjemstavn tilpas længe og gennem mange år har forsøgt at undertrykke sit ophav, kan der ske det, at hjemstavnsleden forvandler sig til en spirende hjemstavnsstolthed.

’Guld i Købstæderne’ nærer denne hjemstavnspoesi. Og mødet med helt almindelige mennesker og med helt almindelige ualmindelige mennesker, for de er der selvfølgelig også, bliver et kærkomment gensyn med et liv, der en gang blev levet. Det var første måde.

Den anden måde, ’Guld i Købstæderne’ udmærker sig på, er ved at pirre og prikke til drømmen om, at gammelt ragelse eller arvestykkerne fra oldemor kan være guld værd.

De der smykker på loftet, er de mon penge værd, spørger du håbefuldt dig selv, mens du roder rundt i sækkene med Tupperware og aflagt legetøj. Men hvad nu hvis... Det var måde nummer to.

Og for at det ikke skal være løgn, er der faktisk endnu en ting, der gør ’Guld i Købstæderne’ til et program, der er værd at bruge en times tid på i ny og næ: den historiske godbid, serveret på en overskuelig måde og med forankring i konkrete, materielle efterladenskaber.

I Vordingborg er det for eksempel historien om kongeborgruinen og det 36 meter høje Gåsetårnet, hvor hele tre konger ved navn Valdemar, den Store, Atterdag og Sejr, har haft deres gang samt et indblik i områdets mange godser og deres betydning for lokalområdet.

Det er hele tre ting på én gang. Og det er jo næsten for meget af det gode. Men kun næsten.