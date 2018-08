Netflix fjerner alle anmeldelser og vil ikke sige hvorfor Tidligere har brugere kunnet tilkendegive deres egen holdning til indholdet hos den amerikanske streaminggigant, men den tid er nu slut. Grunden til ændringen er uklar.

Måske opdagede du det for et par uger siden, da du på Netflix ville videregive din anbefaling af serien 'The Rain', som endelig var blevet set færdig. Du kunne ikke længere trykke på den op- eller nedadvendte tommelfinger, som normalt akkompagnerede en serie eller film.

I fredags fjernede den amerikanske streamingtjeneste så alle spor af tommelfingre, der er blevet uddelt gennem tiden, så alle former for brugeranmeldelser er nu fortid. Det skriver mediet Variety.

Funktionen med at vende tommelfingeren op eller ned erstattede ellers sidste år muligheden for at tildele film og serier stjerner. Dermed har Netflix nu fjernet den eneste form for rettesnor på platformen, hvis man ønskede at se noget, andre folk anbefalede, og ikke blindt ville følge, hvad streamingtjenestens hemmelige algoritmer anbefaler.

Netflix har ikke givet nogen officiel udmelding, om hvorfor de har foretaget ændringen. Går man ind på den del af Netflix, hvor hyppige spørgsmål og svar bliver stillet, finder man, ifølge Variety, følgende svar under 'Hvordan laver jeg anmeldelser på Netflix':

»Netflix-brugere havde mulighed for at afgive anmeldelser på Netflix.com indtil midten af 2018, hvor funktionen blev fjernet på grund af faldende brug«.

Den amerikanske streamingtjeneste har dog efter sigende gentagne gange oplevet, at anmelderfunktionen er blevet misbrugt i koordinerede aktioner, der ville stemme en bestemt titel ned.

Da Netflix udgav et show med den amerikanske komiker Amy Schumer, blev der for eksempel uddelt en lang række et-stjernede anmeldelser - ifølge Amy Schumer selv, var det højrefløjsaktivister - og ikke længe efter pensionerede Netflix muligheden for at give stjerner og erstattede det med de tommelfingre, som nu også er blevet sendt ud i internettets glemsel.