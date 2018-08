Tjener 823 kroner på åbningsaftenen: Første Kevin Spacey-film efter anklager om seksuel chikane flopper totalt Filmen 'Billionaire Boys Club' solgte kun, hvad der svarer til 14 billetter, da den i fredags fik premiere i de amerikanske biografer.

Kevin Spaceys tilbagevenden til det store lærred efter sidste års anklager om seksuel chikane er indtil videre en stor fiasko. I hvert fald indtjente 'Billionaire Boys Club' kun 126 dollars (823 kroner, red.), da den i fredags fik premiere i kun 10 byer i USA. Det skriver den britiske avis The Guardian.

En gennemsnitlig biografbillet i USA koster 9 dollars, og dermed har filmen sammenlagt solgt 14 billetter. 'Billionaire Boys Club' har ellers den lysende stjerne, Ansel Elgort, i hovedrollen, og da han og Kevin Spacey senest var i en film sammen - 'Baby Driver' fra 2017 - tjente filmen 20 mio. dollars (130 mio. kroner, red.)

'Billionaire Boys Club' er den sidste film, skuespilleren nåede at indspille, før anklagerne om seksual chikane begyndte at rulle i oktober sidste år. I filmen, der er baseret på virkelig hændelser, har Spacey en birolle, idet han som Ron Levin hjælper blandt andet Ansel Elgort med at planlægge et pyramidespil, der skal snyde folk for millioner.

I modsætning til filmen 'All the Money in the World', hvor alle scener med Kevin Spacey blev genindspillet før premieren, valgte distributørerne, Vertical Entertainment at sende 'Billionaire Boys Club' af sted til biograferne uden at foretage nævneværdige ændringer i forhold til Spaceys »lille birolle«.

»Vi håber ikke, at disse sørgelige anklager vedrørende en persons opførsel, som ikke var offentligt kendt, da vi lavede filmen for næsten to og et halvt år siden, og fra en, der har en lille birolle i 'Billionaire Boys Club', sætter en plet på filmen. I sidste ende håber vi, at publikum tager stilling til de forkastelige anklager imod en persons fortid, men ikke på bekostning af alle skuespillere og ansatte på filmen«, skrev de i en udtalelse tidligere på året.

Distributørerne har alligevel taget konsekvensen og udsendte filmen på video-on-demand i juli, og med fredagens premiere i kun 10 amerikanske byer, har der ikke været stor mulighed for, at folk kunne komme ind og se filmen.

Anklagerne mod Kevin Spacey går over 30 år tilbage, men blev først fremsat i oktober sidste år, da den 46-årige skuespiller Anthony Rapp anklagede Spacey for at gøre seksuelle tilnærmelser, da Rapp som 14-årig var med i et Broadway-skuespil sammen med Kevin Spacey.

Senere fulgte blandt andet historier fra mere end 20 ansatte på London-teatret Old Vic, hvor Kevin Spacey var kunstnerisk ansvarlig fra 2004 til 2015.

'Billionaire Boys Club' er ikke sat til at få dansk premiere.