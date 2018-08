Mysteriet er løst: Kendt børnevært skal styre afløseren for 'X Factor' på DR Endnu engang tager en børnevært skridtet over på hobedkanalen, når Kristian Gintberg skal være vært på DR's nye underholdningsprogram 'Live'.

Mikkel Beha, Casper Christensen, Puk Elgaard, Mikkel Kryger og Sofie Linde.

Mange har taget det store skridt fra børnevært til vært på store live-programmer.

Nu er turen så kommet til alle småbørnsmødrenes forbudte fantasi, ramsjangdetektiven og Ramajet-kaptajn Kristian Gintberg. Det er nemlig ham, der skal nemlig sige »Velkommen til 'Live'«, når DR til efteråret sender afløseren til 'X Factor'.

Det har DR netop afsløret på et pressemøde.

»Musik kan samle på tværs af generationer og samtidig kan det også få de unge til at samles omkring skærmen. Og det fede ved dét her format er jo, at det giver artisterne mulighed for at spille deres helt egen lyd og karakter, lyder det fra Kristian Gintberg, der selv er udøvende musiker og sangskriver, til dr.dk.

Kristian Gintberg har været vært på DR Ramasjang siden han i 2011 var medvært på 'Lille Nørd'. I 2012 lavede han så 'Ramasjang Mysteriet', der har vundet prisen for årets børneprogram i 2013 og en Carl pris i 2014 for den ørefængende musik, som Kristian Gintberg selv har været med til at skrive.

Kristian Gintberg er senest kendt for at være et af de få mennesker i Ramasjangs lufthavn i serien 'Ramajetterne' og tidligere på året var han MGP-vært sammen med sangeren Mette Lindberg.

Gintberg får selskab af to coaches i 'Live', nemlig sangerinderne Lina Rafn og Sanne Salomonsen, der begge har en fortid som 'X Factor'-dommere.

Gennem i alt otte liveudsendelser skal de to coaches – sammen med Gintberg – finde frem til Danmarks nye live-artist. Programmet vil desuden have en fast og upartisk musikekspert.

Det bliver P3-værten Pelle Peter Jensen, der i samråd med en ugentlig gæsteartist skal klæde seerne på med deres musikfaglige ekspertviden, oplyser DR.