Fynsk kortfilm hitter i USA og er nu et skridt nærmere en Oscar Kortfilmen 'Abu Adnan' har vundet en prestigefuld pris på en filmfestival i Indianapolis.

Den fynsk-producerede kortfilm, Abu Adnan, har vundet prisen for ’Best Narrative Short Film’ på filmfestivalen Indy Shorts i Indianapolis, Indiana i USA.

Filmen har allerede været på flere filmfestivaler i USA, men sejren ved Indy Shorts betyder, at filmen nu har mulighed for at blive Oscar-nomineret.

Indy Shorts festivalen er nemlig en af 46 Oscar-kvalificerende festivaler i verden, hvor vinderen af festivalen bliver kvalificeret til en Oscar-nominering.

Det skriver DR Fyn.

Nomineringen vakte stor begejstring hos filmens producer Sune Wahl, som bor i Svendborg, og som straks måtte dele glæden med instruktøren Sylvia Le Fanu, der for tiden er i Norge på den norske filmskole.

»Det var jo lidt på mail med jæææ og smileys og danse-smileys. Men vi var da helt lamslåede, og da vi så også finder ud af, at de faktisk vil betale en af vores flybilletter og vores hotel, så var det jo en fantastisk mulighed«, fortæller produceren til DR Fyn.

Kortfilmen skildrer, hvordan man som flygtning skal kæmpe med sproglige og kulturelle barrierer for at få en nogenlunde normal hverdag.

Filmen har sammenlagt et budget på 100.000 kroner.

Se filmen her.

Ritzau