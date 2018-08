Nul-nul-?: James Bond-film vakler, efter instruktør gik og smækkede med døren Danny Boyle, der skulle instruere den næste James Bond-film, er gået og har smækket med studie-døren. Uroen kan betyde, at også Daniel Craig forlader projektet. Susanne Bier nævnes som en af flere mulige afløsere i instruktør-stolen.

Det skulle være et smukt jubilæum, James Bond-film nummer 25, men nu ligger næste afsnit af agent-føljetonen i ruiner.

'Trainspotting'-instruktøren Danny Boyle, der var blevet sat til at at forny fortællingen om 007, har opsagt samarbejdet med studiet bag James Bond-filmen. Nu trues jubilæumsfilmen af forsinkelser og stjerneflugt, skriver The Guardian.

I en kort meddelelse fra selskabet, der laver filmene, står der blot, at Danny Boyle har valgt at forlade samarbejdet på grund af »kunstneriske uoverensstemmelser«.

#Metoo skræmmer pengemænd

Filmbranchen flyder allerede over med rygter om, hvad der ligger bag den formulering, og de fleste gætter på, at det handler om manuskriptet, som Danny Boyle skriver sammen med sin gamle makker John Hodge. Sammen skrev de 'Trainspotting' og efterfølgeren 'T2' samt 'The Beach', 'A Life Less Ordinary' og 'Shallow Grave'.

Danny Boyle har sagt om sit første Bond-manuskript, at det skal afspejle den tid, det skrives i. Og et læk fra forberedelserne til James Bond 25 viste, at der var en russisk skurk, og at den næste film om den gamle kvindejæger skulle forholde sig til #Metoo-diskussionen.

Og pengemændene bag filmene betragter ifølge The Guardian det som en kommerciel risiko, at lade James Bond beskæftige sig med kontroversielle emner fra det virkelige liv. Og der har Danny Boyle måske lignet en chance, det ikke kunne betale sig at tage.

James Bond - R.I.P?

»Du skriver i nuet. Du anerkender den arv, der findes i James Bond-universet, det er det, du skriver ind i - men du skriver også til den moderne verden«, sagde Danny Boyle tidligere i år.

Foto: Andy Kropa/AP Danny Boyle har forladt James Bond-filmen. Foto: Andy Kropa/Invision/AP)

Ved samme lejlighed antydede han, at der ville ske noget ekstra dramatisk i hans manuskript, og det satte gang i rygter om, at James Bond skulle sidde i fængsel i det meste af filmen - eller ligefrem miste livet.

Men - som de fleste, der har set en film eller to med 007 - kan James Bond ikke dø.

Og nu begynder rygterne om den næste film så at løbe hurtigt. Nummer 25 skulle være kommet i biograferne efteråret 2019, men hvis der skal laves et helt andet manuskript og sættes et nyt filmhold, må premieren udskydes i mindst et år.

Exit Daniel Craig?

Det kan betyde et endnu mere markant farvel, for måske har Daniel Craig så lavet sin sidste film som den velklædte dræber-agent. Han har tidligere sagt, at han ikke ville lave flere film som 007, men lod sig alligevel lokke tilbage.

Han havde angiveligt set frem til at arbejde sammen med Danny Boyle, og hvis næste film bliver udskudt, og dernæst lavet efter en mere kommerciel ide, vil Daniel Craig måske også sige stop.

Den 50-årige stjerne nærmer sig også pensionsalderen for hemmelige agenter, selv om han ikke umiddelbart ser sådan ud.

Bier lurer i kulissen

Under alle omstændigheder skal der findes en ny instruktør, og her bringer The Guardian et par navne i spil:Christopher Nolan, Christopher McQuarrie og danske Susanne Bier.

McQuarrie har lige lavet seneste udgave af 'Mission Impossible', der jo ligner Bond en del - og har tjent masser af penge. Til gengæld viste Bier med sin tv-serie The Night Manager, at hun kan lave spænding på internationalt niveau. Og instruere Tom Hiddleston, der har været bragt i spil som Daniel Craigs afløser ...