Lovleg: Ny pendant til 'Skam' viser ungdomslivet uden for hovedstaden og skruer op for humoren

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Malene Jensen om 'Lovleg' på NRK.

Sidste søndag kunne den norske pendant til DR, NRK, sætte endnu en ungdomsserie i ’Skam’-format i søen. ’Lovleg’ hedder den lille ny i familien af netbaserede ungdomsserier skabt af små klip, sms’er og instagrambilleder, der desuden tæller ’Skam’, hvor vi på skift følger Eva, Noora, Isak og Sana på Hartvig Nissen Gymnasium i Oslo, og ’Blank’ med den famlende Ella i centrum.

I den en uge gamle ’Lovleg’ er vi så langt væk fra noget, der oser af storby, som vi overhovedet kan komme. Sandane, en lille landsby omkranset af fjelde og fjorde med omkring 2.000 indbyggere, er den arena, som hovedpersonen Gunhild her har at forlyste sig på. Og selv om serien er i sin vorden, har den – og især Gunhild – klaret den i en sådan grad, at du har lyst til at blive hængende. Ikke mindst på grund af den gennemstrømmende lidt ’Klovn’-agtige humor.

Gunhild er en lyshåret, temmelig akavet, snart lovlig – det vil sige 16 år gammel, hvilket er den seksuelle lavalder i Norge – kvinde, der ikke helt har lært lige at stikke fingeren i jorden, inden hun åbner munden. Hun er flyttet ind på et værelse uden dør i et hybelhus, et minikollektiv, med Sara, Peter og Alex og skal starte i ny skole, hvor folk med Gunhilds egne ord forhåbentlig interesserer sig for andet end håndbold og sminkevideoer på YouTube.

Set i TV Lovleg. Kan ses på lovleg.p3.no

'Skam' med ekstra humor

Hvor både ’Skam’ og ’Blank’ talte om ungdomslivets problemstillinger og følelsesliv i en alvorlig tone, lægger ’Lovleg’ langt mere humoristisk fra land i de få klip, der indtil videre er lukket ud. ’Blank’ var aldrig sjov, Jente-Chris i ’Skam’ havde sine øjeblikke, men ’Lovleg’ kunne gå hen at blive ægte sjovt med Gunhild, ’my little horny’ også kaldet, fordi hun efter sigende skulle have fornøjet sig, ja, på den måde, med nogle My Little Pony-dukker.

Nogle rygter ryster man aldrig af sig, og det tager Gunhild med sig ind i en serie med et større persongalleri end det, vi så i ’Blank’. Det gør efter de godt og vel 25 minutter, som man hidtil har kunnet set, ’Lovleg’ til et langt mere interessant bekendtskab, til noget, der pirrer din nysgerrighed. Her er rent faktisk forskelligartede karakterer, på samme måde som i ’Skam’, som hovedkarakteren kan interagere med. Og det skaber dynamik.

Måske er det unfair at sammenligne med ’Skam’, der opnåede en verdensomspændende succes, som få formentlig havde forudset. Men det er svært at lade være. ’Blank’ kunne ikke leve op til hypen. Jeg tror, vi skal tro på ’Lovleg’, fordi den viser et andet ungdomsliv end det, der leves i en hovedstad. Og fordi den har besluttet sig for, at der også er komik og ikke bare tung problematik i overgangsfasen fra barn til ung.