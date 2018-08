Fremragende film følger iværksættere med optimisme, der er lavet af det samme stof som softice

En af mange herligheder ved klippeøen Bornholm er øens dejlige drikkevand. Mindre kalk, mere kilde. Og sådan set kan det undre, at ingen tidligere har tænkt på sælge det på flaske – i en tid, hvor godt vand takseres på linje med god vin. Og Bornholm har jo allerede for længst både flere ølbryggerier og en enkelt vingård, så hvorfor ikke tappe glasklar væske med og uden brus? Således tænkte en gruppe iværksættere for tre år siden. De købte et nedlagt vandværk i Nexø og begyndte at istandsætte og restaurere bygningerne, alt sammen for at sætte gang i produktionen af bordvand. Og som en sagde det: Vi regner med at tappe i første kvartal af 2016. God morgen, Krølle Bølle, optimismen var lavet af samme stof som softice.

Set i tv Kampen for kildevandet Kan ses på play.tv2bornholm.

TV 2 Bornholm fulgte projektet fra dets start for tre år siden og har støt fortsat dækningen af kampen om det bornholmske kildevand. Thi vejen var lang og trang ad en vej med flere forhindringer, end godt er. Det var sin sag at få maskinerne transporteret frem og siden stillet op i et vejrlig med en vestenvind på kurs mod orkan. Man bestilte en maskine, som skulle lave bobler, hvilket den ikke kunne, og de andre maskiner måtte så ud igen.

Det kom sågar til trakasserier i den lille fasttømrede gruppe af frivillige. Man skiftede ledere under vejs. Morten Hansen og to andre forlod gruppen, og ind kom så kokken og bornholmeren Mikkel Marschall som guide til den lange proces om at få vand på flaske. Bruset lod vente, pengene løb, og problemer hobede sig op, mens huset med omgivelser ikke måtte forfalde undervejs.

Men én gang optimist, immer en af slagsen, med en tålmodighed som struggleren Sisyfos og hans sten.

Og endelig havde man bestilt den tappemaskine, man havde brug for, i Italien – hvor citronerne nok blomstrer, men hvor man – som vi ved fra landets togindustri – har en deadline elastisk som pastadej. Den italienske ekspert var også sådan so oder so gelassen om, hvornår han ville komme og overvåge opsætningen. Forsinkelser fødte nye forsinkelser.

TV 2 Bornholm har drejet en fremragende film, som er fascinerende med sit følgeskab, hvor man simpelthen lader begivenhederne tage sin tid, og de involverede får lov til at fortælle deres version. Både Morten Hansen og især Mikkel Marschall var gode fortællere med glimt i øjet og tro på, at alt i sidste ende falder på plads. Eller kommer på bordet i de små hjem og de store restauranter. En lykkelig slutning skimtes på skæret. 1. september skulle første flaske kunne knappes op. Kryds fingre.