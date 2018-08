Disse tre film kæmper om at blive dansk Oscar-kandidat 'Lykke-Per', 'Vinterbrødre' eller 'Den skyldige' - en af disse film bliver Danmarks bud på en Oscar-vinder.

Syv filmkyndige personer har i dag udpeget de tre danske kandidater, der dyster om at blive Danmarks bud på en Oscar-nomineret spillefilm i kategorien bedste udenlandske film.

De tre film udpeget til shortlisten er 'Lykke-Per' af Bille August, 'Den skyldige' af Gustav Möller og 'Vinterbrødre' af Hlynur Pálmason.

»Vi har peget på tre titler, som vi mener alle har potentialet til at appellere til Oscar-akademiets medlemmer. Tre film, heriblandt to spillefilmdebutanter, der på hver sin måde har chancen for at sætte et aftryk i det kommende nomineringskapløb«, siger Claus Ladegaard, direktør for Det Danske Filminstitut og formand for komitéen, i en pressemeddelelse.

Et internationalt navn

Om hver af de tre kandidater udtaler han videre:

»Bille August er et internationalt navn, og han nåede som bekendt hele vejen til Oscarstatuetten med 'Pelle Erobreren'. 'Lykke-Per' er et velproduceret drama med episk format, som vi mener også har gode chancer for at stå distancen«.



»Gustav Möllers 'Den skyldige' har ramt plet som en nervepirrende spændingsfilm, men ikke bare det. Filmen er et kompromisløst bud på, hvordan få virkemidler kan skabe stor oplevelsesmæssig effekt. Det har både publikum, kritikere og festivaler varmt kvitteret for«.



»Hlynur Pálmasons 'Vinterbrødre' er et rent sansebombardement i lyd og billeder, der forløser skæbnedramaet om to brødre på markant kreativ vis. Det er en nyskabende film, der har fanget den internationale filmverdens opmærksomhed«.



Oscar-komitéen består i år, ud over formand Claus Ladegaard, af Tivi Magnusson fra Producentforeningen, Mette-Ann Schepelern fra Danske Filminstruktører, Jan Weincke fra Dansk Filmfotograf Forbund, Nanna Frank Rasmussen fra Danske Filmkritikere, Mette Schramm fra Danske Biografer og Filminstituttets afdelingschef for Fiktion, Marianne Moritzen.





Komité-medlemmerne mødes igen torsdag den 20. september for at afgøre, hvilken film der skal være Danmarks Oscar-kandidat. Resultatet offentliggøres samme dag sidst på eftermiddagen.

Fem film nomineres

Hvert land kan indstille netop én film til nominering i Foreign Language-kategorien. Sidste år lå det samlede antal indstillede film på et rekordhøjt antal, nemlig 92.



Fra 1. oktober vurderes de indstillede film af the Academy of Motion Picture Arts and Sciences' Foreign Language-komité, der skal vælge seks film til en shortlist. En eksekutiv komité tilføjer yderligere tre film for at sikre, at der ikke er iøjnefaldende udeladelser på shortlisten, som derefter består af ni film.

Kort før jul offentliggøres den foreløbige liste med de ni film. Den præcise dato for dette er aldrig officiel. To komitéer, en på USA's østkyst og en på vestkysten, ser de ni film og vælger de fem film, som Oscar-nomineres.

De fem nomineringer offentliggøres tirsdag den 22. januar. Det 91. Academy Awards Show finder sted søndag den 24. februar