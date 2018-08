Efter racisme-fyring: John Goodman afslører, hvad der sker med Roseannes karakter nu Roseanne Barr er fyret, men ABC fortsætter den populære 80'er-sit-com under den nye titel 'The Conners'. Men hvad så med Roseannes karakter?

I et stort interview med The Sunday Times afslører skuespilleren John Goodman, hvor Roseanne-karakteren er blevet af i den kommende spinn-off serie 'The Conners'.

»Hun er død«, siger han.

Selv om Goodmans egen karakter ganske vist genopstod fra de døde til ABC's nye fortsættelse af 90'er-serien 'Roseanne' virker det til, at Roseannes egen død er væsentligt mere permanent.

ABC oplyser i hvert fald, at Roseanne Barr ikke længere har nogen finansielle eller kreative bånd til serien.

Et søvnigt tweet

Det hele begyndte, da Roseanne Barr kommenterede Barack Obamas tidligere rådgiver Valerie Jarrett med tweetet: »Det muslimske broderskab og Abernes planet fik en baby=vj«.

De fleste læste tweetet som en sammenligning mellem afroamerikanske Vallerie Jarrett og en abe.

Dagen efter stoppede den amerikanske tv-station ABC serien. En måned efter afslørede de så, at serien ville fortsætte, men under titlen 'The Conners' og uden titelkarakteren og den oprindelige kreative drivkraft Roseanne Barr.

John Goodman fortæller i interviewet, at han blev meget overrasket over tweetet, som Roseanne Barr selv har udtalt var en følge af sovepiller.

»Jeg ved, at hun ikke er en racist«, siger han.

'The Conners' har premiere i USA til oktober.