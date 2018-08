Ny filmpris: Politiken laver pris for talenter i dansk film Når CPH PIX åbner 26. september, er det med en ny talentpris for danske debutanter.

Danmarks førende filmfestival for fiktionsfilm, CPH PIX, åbner 26. september, og i år bliver det med en nystiftet pris: Politikens Talentpris. Talentprisen er stiftet for at hylde og hædre de nye, markante filmmagere, der kommer til at tegne fremtiden for dansk film, og uddeles af Politikens Film & TV.

Prisen, der uddeles 6. oktober i Grand Teatret i København, gives til en af seks danske film instrueret af en debutant i 2018. De seks nominerede film er:

Lifeboat. Vises 1.10 i Dagmar Teatret. Instr. Josefine Kirkeskov. Sommerferieidyllen i det græske øhav bliver brudt, da et kærestepar redder en syrisk flygtning op fra vandet. Et trekantsdrama opstår, hvor hemmeligheder kommer frem, mens spændingerne stiger ombord.

Neon Heart. Vises 2.10 i Empire. Instr. Laurits Flensted-Jensen. I fragmenter af fortid og nutid lærer vi, hvordan tre skæbner er tragisk bundet sammen. Pornofilm, hooligans og Rasmus Seebach spiller alle en rolle i denne rørende fortælling om kærlighed og fortrydelse.

Cutterhead. Vises 3.10 i Empire. Instr. Rasmus Kloster Bro. Metrobyggeriets smalle gange er den klaustrofobiske ramme for denne intense og ikke mindst originale survival-thriller om journalisten Rie, som er fanget i et borehoved under de københavnske gader.

Christian IV – den sidste rejse. Vises 4.10 i Grand Teatret. Instr. Kasper Kalle. Et kammerspil i en karet, der formår at formidle stor filmisk opfindsomhed. Gensynet mellem den døende Christian IV og ekskonen Kirsten Munk bringer en betændt fortid tilbage med stor kraft.

Brakland. Vises 5.10 i Empire. Instr. Martin Skovbjerg Jensen. Dansk ungdomsfilm får ny energi med en pulserende provinsfortælling om vennerne Simon og Bjarkes gryende forståelse af deres omverden – og dem selv.

Holiday. Vises 6.10 i Empire. Instr. Isabella Eklöf. En gangster tager sin kæreste med på ferie i det solbeskinnede Tyrkiet, men det syder af vold, kontrol og frustration under strandens parasoller i Isabella Eklöfs rå og provokerende drama.