Ingen giver 'Lykke-Per' topkarakterer, men filmen dumper langt fra De danske anmeldere er utroligt enige om kvaliteterne og problemerne i Bille Augusts nye storfilm.

Den er lidt tung, meget lang og mangler bogens utallige nuancer. Til gengæld er den filmet flot, har bragende skuespilpræstationer og et særligt strejf af noget, som kun Bille August med sin faglige og private baggrund ville kunne give.

Nogenlunde sådan kan man opsummere de danske anmelderes modtagelse af den nye storfilm 'Lykke-Per'.

B.T. er hårdest, når det gælder stjerner og giver filmen tre ud af seks mulige. Det er ikke en dårlig film, men den er for lang. Og så mener man, at Bille Augusts film alene gør det »lidt svært at se, hvorfor ' Lykke-Per' indtager en så prominent plads i Danmarks kulturkanon«.

Til gengæld skriver man, at filmen er »ekstremt flot« og at Katrine Greis-Rosenthal, der spiller Jakobe, leverer en »fremragende præstation«.

Ser man bort fra stjerner er Information til gengæld den hårdeste med anmeldelsen »Bille Augusts film maser ' Lykke-Per' til en flad fortælling«. Information skriver, at filmen mangler »det idéhistoriske vingesus, der gør romanen til et hovedværk i dansk litteratur«, og at dialogen i filmen er overinformativ og klodset.

Fire ud af seks

Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Berlingske giver alle fire ud af seks stjerner og er alle enige om at fotograf Dirk Brüel leverer smukke billeder af både København og Jylland.

Og så er de alle særligt imponerede af Esben Smed, der spiller hovedrollen og Katrine Greis-Rosenthal som Jakobe.

»Det er også rart at se to forholdsvis ubrugte ansigter i de bærende roller. Smed spiller titelfiguren med en anelse stivhed, men det er egentlig meget godt i tråd med karakteren, og Greis-Rosenthal er helt fortryllende som den nærmest engleagtige Jakobe, der dog aldrig for alvor formår at bryde Pers medbragte panser«, skriver Ekstra Bladet.

Jyllands Posten kalder filmen for Esben Smeds.

»Han veksler ubesværet mellem det kåde og det alvorlige, det indestængte og det frigjorte og formår at ramme figurens kompleksitet i en grad, så man aldrig i løbet af filmens knap tre timers varighed mister interessen for ham«, skriver de.

Filmen er et produkt af Bille August

Kristeligt Dagblad og vores egen Kim Skotte har de største roser til filmen med fem ud af seks stjerner og beskriver begge, hvordan lige præcis Bille August gør noget særligt for filmen.

Kim Skotte skriver, at »filmatiseringer af store, hæderkronede romaner ender ofte som overfladiske forkortelser eller tunge skrumler. Bille Augusts ' Lykke-Per' er ingen af delene«.

Kristeligt Dagblad mener ikke, der er tvivl om, at 'Lykke-Per' er blandt de bedste og kalder filmen »et modent mesterstykke med talrige referencer til instruktørens øvrige film og til det smertefulde dyb i hans egen personlighed« og skriver, at Bille August formår at forsyne filmatiseringen af den litterære klassiker med »sin egen signatur. Et sidste kærtegn«.

'Lykke-Per' har premiere i de danske biografer i dag.