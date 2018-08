1 hjerte: ’Ordets magt’ er desværre ikke bare en ufarlig komedie. Den er et dumt forsvar for patriarkatet Vred kvinde bliver forvandlet til hvid mands smilende hånddukke i den nye komedie, der ikke har meget at byde på.

FOR ABONNENTER Siden publikumsuccesen 'De urørlige' (2011) har den franske mainstreamfilm oplevet ny popularitet som leverandør af den ufarlige livsbekræftende komedie med samfundsrelevant tematisk pynt. 'Ordets magt' lægger sig solidt i den rædsomme slipstrøm.