Viaplays danske, stjernespækkede komedieserie er sød og rørende, men ikke rigtig morsom Der er lidt ’Nikolaj og Julie’ over det hele. Sådan skærmydsler i et mellemstadie i et parforhold i middelklassen, hvor wokrettens grøntsager er blevet lidt sjaskede, og den røde karry mangler pep.

FOR ABONNENTER I følge overleveringen rammes de fleste parforhold af syvårskrisen, the seven year itch, som det hedder på engelsk og i titlen på Billy Wilders vidunderlige komedie med Marilyn Monroe og Tom Newell (det er den med risten og nederdelen). Så det er ikke første gang, dette ægteskabelige fænomen gøres til genstand for en komedie. Det bliver næppe heller sidste. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind