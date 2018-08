Hun sammenligner tyveriet med en sexforbrydelse: Hacker i fængsel for at stjæle nøgenbilleder af Jennifer Lawrence Fire år efter at 100 hollywoodstjerner fik stjålet deres private oplysninger er den sidste hacker nu dømt.

En 26-årig mand er blevet idømt 8 måneders fængsel for at have medvirket til at hacke og stjæle informationer og intime billeder af blandt andre skuespilleren Jennifer Lawrence.

Helt konkret blev han dømt for at have været en del af en gruppe på fire, der hackede 240 menneskers Apple iCloud-konti og efterfølgende delte deres private oplysninger og billeder på nettet.

Det var både almindelige mennesker og en lang række Hollywood-stjerner, der fik lækket intime nøgenbilleder. Ud over Lawrence ramte det Cara Delevigne, Kirsten Dunst, Avril Lavigne, Winona Ryder, Vanessa Hudgens og Kim Kardashian m.fl.

Ikke en engangsforseelse

Jennifer Lawrence, der bekræftede nøgenbilledernes ægthed, har kæmpet særligt hårdt for at få de fire hackere dømt. Hun har sammenlignet tyveriet med en sexforbrydelse mod hende.

Anklageren lagde særligt vægt på, at det ikke var en engangs-forseelse, men at den 26-årige begik den samme kriminelle handling 240 gange over et forløb på 18 måneder

De tre andre hackere er allerede blevet idømt mellem 9 og 18 måneders fængsel.