Juraen omkring 'Børnelokkerne': Det, TV 3 gør, er fuldt ud lovligt Juridisk er det lovligt at civilanholde folk, der skal til at begå en forbrydelse. Alligevel kan to eksperter i straffe- og medieret ikke lade være med at spørge holdet bag 'Børnelokkerne', om de bør gøre det.

Programmet ’Børnelokkerne’ på TV 3 er blevet kritiseret for sin måde at udøve selvtægt på.

Ikke fordi der er problemer med det bevismateriale, tv-holdet indsamler, eller fordi man gør noget ulovligt. Men Trine Baumbach, der er lektor i strafferet på Københavns Universitet, mener ikke, at det er mediernes opgave.

Her nedbryder medierne selve systemet – og det er efter mine begreber ikke deres opgave. Lektor i strafferet Trine Baumbach

Helt grundlæggende må man ikke »tage sig selv til rette«, som det hedder.

Hvis man opdager, at der foregår noget kriminelt, skal man tage kontakt til myndighederne. Det er ifølge Trine Baumbach udgangspunktet i en retsstat. Myndighederne skal nemlig sikre alles rettigheder.

Både de krænkedes og forbrydernes.

»Men da verden er kompliceret, findes der regler, der regulerer, hvornår borgerne må gribe ind over for hinanden. Paragraf 755 i retsplejeloven siger, at man i særlige tilfælde må foretage civile anholdelser, så længe den anholdte snarest muligt overleveres til politiet. Det er dog et krav, at vedkommende tages på fersk gerning«, siger hun.

Paragraffen er lavet til situationer, hvor det ikke giver mening at vente på myndighederne. For eksempel kan man tilbageholde en tyv, hvis man kommer hjem under et indbrud.

Strider mod grundlaget for en retsstat

Trine Baumbach kommenterer aldrig konkrete sager, heller ikke dem i ’Børnelokkerne’.

Hun påpeger dog, at hun mener, at denne form for journalistik strider imod grundlaget for en retsstat.

»Pressen er en enormt vigtig institution i samfundet, der skal holde øje med magthaverne. Medierne skal dermed være med til opretholde retsstaten. Her nedbryder medierne i virkeligheden selve systemet – og det er efter mine begreber ikke deres opgave«.

FAKTA 'Børnelokkerne' TV3 havde i tirsdags premiere på tredje sæson af 'Børnelokkerne'. Programmets metode er at indsamle oplysninger og bevismateriale på specifikke mænd, før man siger ja til et møde, hvor man så civilanholder dem. Programmet med Henrik Qvortrup som vært er blevet kritiseret af jurister og Rigspolitiet for at udøve selvtægt. Der har været omkring 33 konfrontationer i programmerne. Halvdelen af de anholdte er blevet dømt, mens man afventer politiets efterforskning af resten. Vis mere

Vibeke Borberg forsker i medieret, presseetik og beskyttelse af privatliv. Hun er enig med Trine Baumbach i, at det kan diskuteres, om journalisterne i virkeligheden »træder uden for rammerne af deres profession«.

»Normalt ville man sige, at den civile anholdelse ikke kan afvente, at politiet kommer. Skal vi tale i en medieretslig sammenhæng, kan man sige, at hele det her setup har et publiceringsmæssigt formål. Man gør det sådan her for at lave udsendelsen«, siger hun.

Uanset hvor lovligt det, man gør, er, må man som journalist altid overveje, om den indgriben, man foretager sig, er nok til at skabe begivenhederne.

»Der er forskel på med skjult kamera at optage andres gøren og laden og som her gøre journalisterne til en aktiv part. Her fremkalder de mødet, hvor de foretager en anholdelse, uden at der er et barn til stede«, siger hun.