Filmverdenens svar på Spotify er i dyb krise Den amerikanske biograftjeneste MoviePass har gravet sin grav et spadestik dybere, da man endnu engang forringede servicen.

Det gik ellers så godt.

Med mere end 3 millioner nye abonnenter på godt et halvt år virkede amerikanske MoviePass som en succes uden sidestykke. Fyld biograferne op, se film hver dag og i stort set hvilken biograf, du vil, for en fast lav månedlig ydelse.

Biografgængerne i USA var lykkelige.

Lige indtil de ikke var det længere. For er der en ting MoviePass hurtigt blev kendt for, er det at være yderst upålidelig, når det kommer til det, de tilbyder.

MoviePass har egentlig eksisteret siden 2011 og kostede frem til 2017 50 dollars om måneden.

Problemet med at sætte den pris ned til 9,95 dollars har været, at den økonomiske baggrund for at tilbyde sådan en tjeneste ikke er profitabel.

I dag går det dårligere end nogensinde.

Pludselig prisstigning på 50 procent

Siden MoviePass i starten af måneden endnu engang forringede forholdene for deres abonnenter er det gået om muligt hurtigere mod enden. Et faktum, der af flere eksperter vurderes til at være uundgåelig, med mindre de hæver priserne drastisk.

Tjenesten, der for en månedlig ydelse, lader folk gå mere end en gang i biografen hævede pludselig prisen fra 9,95 dollars om måneden til 14,95 dollars.

Samtidig har de reduceret antallet af mulige billetter til de store blockbusterfilm - dem, som folk gerne vil se.

»Vi bliver nødt til at mindske tilgængeligheden, når det kommer de store nye titler som 'Mission Impossible: Fallout' og andre populære nye premierefilm. I hvert fald for en tid«, sagde direktøren for MoviePass Mitch Lowe ifølge USA Today.

Den udmelding kommer efter en længere periode, hvor brugere har oplevet store tekniske problemer med MoviePass-appen. Problemer, der for alvor begyndte, efter at MoviePass i slutningen af juli løb tør for penge.

I direkte konkurrence med biograferne

En af grundene, til at det er gået lige så hurtigt ned, som det gik op, er, at til trods for at MoviePass kan bruges i 90 procent af de amerikanske biografer, vil ingen samarbejde eller sælge billetter til MoviePass til særlige priser.

Det betyder, at MoviePass stort set betaler fuld pris for hver eneste billet, deres brugere booker. Billetter, der hurtigt koster 15 til 18 dollars i de større amerikanske byer.

Ifølge flere amerikanske eksperter havde MoviePass forventet, at biograferne ville samarbejde.

Det stik modsatte viste sig at være tilfældet, da verdens største biografkæde AMC i slutningen af juni lancerede deres egen abonnementstjeneste Stubs A-list. En tjeneste, der ganske vist kun kan benyttes i AMC-biografer og koster 20 dollars om måneden, men til gengæld har været stabil.

Efter de mange ændringer hos MoviePass vurderer amerikanske medier nu, at AMC's tjeneste er bedre end MoviePass.

MoviePass holder selv fast i, at de kan overleve den igangværende krise.