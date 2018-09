Coen-brødrene er klar med westernkitsch og sort humor: Netflix-film rammer plet i Venedig Hverken Coen-brødrene eller Alfonso Cuarón ville være velkomne i Cannes med deres nye film, for filmene er produceret af Netflix og får ikke biografpremiere. Men filmfestivalen i Venedig har de taget med storm.

Et af de helt store spørgsmål i Venedig er, præcis hvor meget Cannes går glip af ved at lukke døren for Netflix.