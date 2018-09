Justin Willman er både ualmindeligt sjov og dybt sympatisk som tryllekunstner i det nye Netflix-show ’Magic for Humans’

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver David Dyrholm Nielsen om 'Magic for Humans' på Netflix.

Det var med, hvad vi kan kalde for sund skepsis, at jeg tændte for den nye Netflix-trylleserie ’Magic for Humans’. Jeg har et eller andet med tryllekunstnere. En aversion. De er jo i sagens natur ikke til at stole på, og så er de vildt irriterende. I hvert fald dem, jeg tidligere er stødt på. Typer som David Blaine og Chris Angel udstråler en eller anden irriterende bedreviden og selvtilfredshed med overdramatisk skelen til kameraet, som jeg simpelt hen ikke kan snuppe.

Derfor var jeg mere eller mindre klar til på forhånd at afskrive denne serie med Justin Willman som vært, for han skal rende rundt i gaderne og trylle for intetanende mennesker, og det ville jeg helt sikkert ikke kunne holde ud at se på. Tænkte jeg, mens jeg fodrede min modvilje med fordomme. Den slags skal jo plejes.

Men ak, jeg måtte se mig slået. Af en bundsympatisk og karismatisk Willman, der ud over at udføre en lang række meget imponerende kunster også brillerer med formidabel komisk timing.

F.eks. i det tilbagevendende segment ’Magic for Susans’, hvor Willman tryller for og med forskellige kvinder, der alle hedder Susan. Helt sort, virkelig sjovt. Eller når han tager til gede-yoga (ja, det er en ting – gør dig selv den tjeneste at google det) for at udføre et svævetrick. Ikke som sådan fordi gede-yoga og magi har noget med hinanden at gøre, men – er mit indtryk – fordi Willman synes, det er syret og hysterisk morsomt at udføre yoga-stillinger med et gedekid placeret på ryggen.

På et senere tidspunkt får han endda et barn til at græde, hvilket han kategoriserer som »en stor succes« for en tryllekunstner. Jeg sad derhjemme mutters alene og grinede højlydt. Måske fordi mange af de nærmest sketch-lignende indslag i både æstetik og absurditet mindede mig om satire fra DR’s B&U-afdeling dengang i 1990’erne, da alle mellemledernes tøjler blev sluppet, og de kreative safter flød i gangene.

Hvert af de seks afsnit har sit eget lille almenmenneskelige tema, f.eks. selvkontrol, skyld, frygt, en slags erkendelsesfilosofisk undersøgelse og kærlighed. Det er fint med denne inddeling, for det giver serien mulighed for i hvert afsnit at udforske nye aspekter af komikken og trylleriet, uden at man som seer kører træt.

Når det så er sagt, er det til tider svært ikke at blive en smule skeptisk, når man sidder der foran skærmen, for selv om serien i indledningen lover, at dette er »rigtig magi uden tv-tricks«, bliver der ofte klippet nogle lige lovlig suspekte steder.

I det store hele er det dog ligegyldigt, for Willman er imponerende dygtig og sjov. Ja, han er nærmest ... magisk.