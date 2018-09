Filmredaktøren: Noget tyder på, at det bliver fortiden, der dominerer fremtidens film

Selv om jeg i en moden alder har nogenlunde styr på araknofobien, er det med en gysen, jeg ser en behåret edderkop på størrelse med en barnehånd kravle ind i munden på den intetanende John C. Reilly. Der sådan lige møflesnorker en ekstra gang og så ellers sover videre.

Scenen udspiller sig i Jacques Audiards western ’The Sisters Brothers’ og jeg røber næppe for meget ved at fortælle, at den snorksovende Eli næste morgen ser ret besynderlig ud i hovedet og slet ikke har det spor godt.

’The Sisters Brothers’ er en af de mest overraskende genre-film, jeg har set i lang tid. Det er sjældent, at ikkeamerikanere kan tilføre wester-genren noget relevant, men det kan Audiards filmatisering af Patrick DeWitts roman.

Stilen er realistisk råsnusket, men humoren vaks, og skuespillet tindrende i Le Western Existentiel. Filmen handler om to brødre med efternavnet Sisters, som lever af deres evner med seksløberen. De opstøver og nedskyder folk, som har misfornøjet Oregon Citys magtfulde boss, The Commodore. Året er 1851, og guldfeberen er brudt ud i Californien.

Joaquin Phoenix og en fuldstændig formidabel John C. Reilly spiller de umage brødre Charlie og Eli, der skal mødes med westerndetektiven John Morris (Jake Gyllenhaal) for at slå kloen i en mystisk guldgraver spillet med melankolsk karisma af Riz Ahmed.

Det store flertal af genrefilm er dræbende forudsigelige. Det gælder i Venedig desværre også Audiards landmand David Oelhoffens konkurrencefilm, ’Close Enemies’, med Matthias Schoenaerts og Reda Kateb som henholdsvis narkogangster og strømer. Men her skiller ’The Sisters Brothers’ sig fornemt ud.

Handlingen og udviklingen i de to brødres relation er lige uforudsigelige, og hele filmens tone og tema er overrumplende. Hvor den moderne western typisk handler om, hvor tynd en fernis, der dækker over det primitive og atavistiske, går ’The Sisters Brothers’ i den stik modsatte retning.

Denne western er en virkelig finurlig og optimistisk beretning om, hvordan civilisationen bare længes efter at bryde frem, hvis blot der bliver kælet en lillebitte smule for den.

Kan det være rørende at se en hørmende cowboy stifte bekendtskab med den nymodens opfindelse tandbørsten? Ja det kan det, når John C. Reilly børster så det skummer, dræberblikket blødgøres, og det civiliserede liv byder sig til med forlokkende bekvemmeligheder og noget så uhørt som fravær af dårlig ånde.

Instruktøren bag ’Profeten’ og ’Rust og Ben’ understreger i Venedig, at han som få mestrer den håndfaste filmkunst. Retorikken er i ’The Sisters Brothers’ et af hans vigtigste greb. Måden, de forskellige personer taler på, bliver røntgenbilleder af deres drømme om livet eller mangel på samme.

Retorikken fremmaner tidsbilledet

I det hele taget kan man pudsigt nok konstatere, at i disse visuelle tider, er det mere end noget andet retorikken, som skal fremmane tidsbilledet i de mange historiske film på Lidoen. De retoriske snurrepiberier dominerer de to westerns ’The Ballad of Buster Scruggs’ og ’The Sisters Brothers’, men i Mike Leighs ’Peterloo’ altdominerer retorikken og de oratoriske evner på en mere problematisk måde.