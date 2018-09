»Det er helt på månen«: Månelandingsfilmen 'First Man' er anti-amerikansk, fordi flaget mangler

Det amerikanske flag Stars and Stripes har det som bekendt med at vække store følelser blandt det patriotiske folk over there.

Således har det skabt debat i USA, at man i den nye film om Neil Armstrong og månelandingen i 1969 - 'First Man' - ikke ser flaget blive plantet på månen. Det skriver The Guardian.

'First Man' fik premiere og åbnede filmfestivalen i Venedig i sidste uge, så det er stærkt begrænset, hvor mange mennesker der rent faktisk har nået at se den. Det har dog ikke forhindret folk i at forholde sig til, hvilke valg 'La La Land'-instruktør Damien Chazelle har truffet i sin film, hvor Ryan Gosling spiller rollen som verdens første mand på månen.

Ifølge Politikens filmredaktør Kim Skotte ligner 'First Man' allerede et stærkt bud på en Oscar-kandidat.

I filmen ser man flaget i flere scener, men ikke i det ikoniske øjeblik, hvor det bliver plantet. Kombineret med udtalelser fra Ryan Gosling om, at månelandingen »overskred lande og grænser«, og at Neil Armstrong »ikke så sig selv som en amerikansk helt«, har det fået folks følelser i kog. Det hjælper ikke ligefrem på det, at Ryan Gosling er canadier

»Det er helt på månen«, har den amerikanske senator Marco Rubio skrevet på sin twitterprofil i en besked, som ikke lægger skjul på, at han så månelandingen som en udelukkende amerikansk mission.

This is total lunacy. And a disservice at a time when our people need reminders of what we can achieve when we work together. The American people paid for that mission,on rockets built by Americans,with American technology & carrying American astronauts. It wasn’t a UN mission. https://t.co/eGwBq7hj8C — Marco Rubio (@marcorubio) August 31, 2018

En anden, der har blandet sig i diskussionen, uden det på nogen måde er tydeligt, hvad han mener, er Buzz Aldrin, som var med Neil Armstrong på månen i juli 1969.

På sin Twitter-profil har han lagt et billede op, som er taget i det øjeblik, flaget blev plantet. Som led i opslaget skriver han en masse hashtags såsom #stoltafatværeamerikaner, #frihed, #ære og #ennation.

Ikke en politisk erklæring

Instruktør Damien Chazelle er naturligvis blevet spurgt ind til sagen. I en udtalelse siger amerikaneren, at »plantningen af flaget er en af flere ting fra månerejsen, jeg valgte ikke at fokusere på«.

»For at svare på spørgsmålet, om det var et politisk erklæring, er svaret nej. Mit mål med filmen var at dele de usete, ukendte aspekter fra USA's månemission«, siger Damien Chazelle blandt andet.

Ligeledes har Neil Armstrongs to sønner, Mark og Rick, sammen med forfatteren til bogen 'First Man', James R. Hansen, forholdt sig til kritikken. De skriver ligesom Damien Chazelle, at filmen fokuserer på de ting, man ikke så, husker eller vidste om Neil Armstrongs liv og rejsen til månen. De mener ikke, at filmen er den mindste smule anti-amerikansk. »Tværtimod«.

»Denne historie er menneskelig, og den er universel. Selvfølgelig hylder den en amerikansk bedrift. Den hylder også en bedrift »for hele menneskeheden«, som det siger på den mindeplade, Neil og Buzz efterlod på månen«, skriver de.

»Selv om Neil ikke så sig selv på den måde, var han en amerikansk helt. Han var også en mekaniker og pilot, en far og en ven, en mand som gik igennem store private tragedier med oprejst pande«.