Efter abe-tweet og fyring: Roseanne Barr flytter væk fra USA og 'The Conners' Den medieombruste Barr har valgt at flytte til Israel. Lige omkring, at tv-serien, hun blev fyret fra, får repremiere.

»Jeg forbliver neutral. Det er det jeg gør. Jeg forbliver neutral. Jeg holder mig væk fra det«.

Sådan sagde den amerikanske skuespiller, komiker og tv-producer Roseanne Barr, da hun forleden blev spurgt, hvad hun tænker om repremieren på den tv-serie hun blev fyret fra, efter hun tweetede noget, der kunne tolkes racistisk.

Og Roseanne Barr holder sig ikke bare fra at kommentere serien, der nu har fået navnet 'The Conners'.

Hun holder sig helt væk fra USA, da hun i en podcast for nylig afslørede, at hun flytter til Israel.

»Jeg har mulighed for at komme til Israel et par måneder og studere med mine yndlingslærere derovre. Og så flytter jeg nok helt derover et sted og studerer«, siger Barr.

Da hun bliver spurgt yderligere ind til sit forhold til tv-serien, siger hun, at hun »ikke ønsker noget godt« for sine fjender.

Balladen begyndte, da Roseanne Barr kommenterede Barack Obamas tidligere rådgiver Valerie Jarrett med tweetet: »Det muslimske broderskab og Abernes planet fik en baby=vj«.

De fleste læste tweetet som en sammenligning mellem afroamerikanske Vallerie Jarrett og en abe.

Dagen efter stoppede den amerikanske tv-station ABC serien. En måned efter afslørede de så, at serien ville fortsætte, men under titlen 'The Conners' og uden titelkarakteren og den oprindelige kreative drivkraft Roseanne Barr.

'The Conners' har amerikansk premiere tirsdag den 16. oktober.