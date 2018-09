Kim Skotte fra Venedig: Tre livtag med det infernalske

Dantes beskrivelse af Inferno var delvist inspireret af de grumme arbejdsforhold på det venezianske skibsværft Arsenale.

Inferno hører med andre ord hjemme i Venedig, og på årets filmfestival er der kridtet op til det infernalske både langs ydre og indre linjer.

Mest kontant og makabert udrulles inferno i Luca Guadagninos nyfortolkning af landsmanden Dario Argentos berømtede og berygtede horrorfilm ’Suspiria’ fra 1977. Guadagnino vender tilbage med dansekompagniet, hvor der lurer skrækkeligt blodige og radbrækkende prøvelser for de unge danserinder.

Der er langtfra tale om en almindelig remake. Guadagnino har valgt at tage afsæt i den gamle ’Suspiria’s tilblivelsetid og har placeret den i 1970’ernes Berlin. Her i Murens skygge blander Guadagnino, foruden skummel nazisme og Jungs tanker om myter, de tyske terrorister fra Baader-Meinhof ind i den vistnok også feministisk orienterede skrækfilm.

Resultatet er mildest talt en blandet oplevelse, hvor jeg aldrig er i nærheden af at forstå, hvad Baader-Meinhof har med det hele at gøre, bortset fra at det passer med tidspunktet for den gamle ’Suspiria’s fødsel.

Hvad jeg til gengæld forstår, er, at Guadagninos evigt tilstedeværende tynde, hvide gudinde Tilda Swinton yder en af sine mest hypnotiske præstationer længe som den mystiske danseskoles koreograf og lærer Madame Blanc.

Guadagnino er altid mand for at levere sansemættede billeder. Senest flød sol, sanselighed og saften fra en udbollet fersken sammen i den oscarnominerede perle ’Call Me By Your Name’. Temperaturen er mildest talt en anden i ’Suspiria’s kuldslåede Berlin, hvor den eneste varme kommer fra et helvedes hedt sted dybt nede under danseskoene.

Guadagninos bud på ’Suspiria’ er en krydsning af genrefilm og kunstfilm, der minder en hel del om Lars von Triers fremgangsmåde. Desværre på en noget mindre fokuseret måde, men ikke desto mindre glimtvis stærkt fascinerende. Den 152 minutter lange ’Suspiria’ ligner en film, der vil forvirre både hardcore horrorfans og kunstfilmfolket. Sært, men ikke helt uhyggelig nok.

Den svære toer

Ideen om verdenshistorien som scene for det infernalske går igen hos László Nemes. Den ungarske instruktørs debut, ’Søn af Saul’, om livet og døden i en kz-lejr er en af de stærkeste infernobeskrivelser, jeg har set. Med sit enormt fortættede kamera- og lydarbejde var det en film, som lignede en mesters ankomst.

På den baggrund er hans anden film, ’Sunset’ (’Napszállta’), noget af en skuffelse. Den enormt smukt filmede og meget lange film (filmene er laaaaange i år!) udspiller sig i Budapest kort før Første Verdenskrigs udbrud. Som i ’Søn af Saul’ følger kameraet hovedpersonen helt tæt. I dette tilfælde den unge Irisz fra det berømte hattemagerdynasti Leiter. Der viser sig imidlertid at være pokkers til forskel på at skildre det fysiske mareridt i en kz-lejr og så en metaforisk rejse ind i et symbolsk-historisk mørke, hvor alting, uden at det siges ligeud, skal handle om det østrig-ungarske imperies forestående undergang.

Filmen er fuld af gentagelser, mørke blikke og uudgrundelige figurer med kryptiske dagsordener og konstant skiftende alliancer på sådan en mystisk mellemeuropæisk måde. Over det hele luder skyggen fra den berømte landsmand Bela Tarr. László Nemes leverer traditionelt prægtige billeder på en helt anden måde, end den kompromisløse Bela Tarr kunne drømme om, men at Nemes viser sig at være mere Bela Tarr-discipel end sin egen mand, er mere ærgerligt end infernalsk.