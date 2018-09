Efter massiv kritik af X-Factor-afløser: DR laver om på konceptet i 'Live' Efter tekniske problemer og massiv kritik fra seerne gør Danmarks Radio nu både optrædener og den afsatte tid til at stemme længere i deres nye store satsning 'Live'.

Der bliver ikke bare mere tid til at stemme til Danmarks Radios 'Live', public-service kanalens nyeste skud på stammen af musikprogrammer. Også længden på optrædener forlænges.

Det fortæller underholdningschef i DR, Jan Lagerman Lundme, efter at X-Factor-erstatningen mødte skarp kritik allerede efter første liveshow i fredags.

»Vi har lyttet til kritikken fra dem, der brugte appen samtidig med, at de streamede udsendelsen på DR TV og derfor ikke havde nok tid at stemme i, og vi har opsat tiden for optrædener fra 30 sekunder til 60 sekunder - også fordi, det vil klæde programmet«, siger Jan Lagerman Lundme.

Før startede og sluttede afstemningen samtidig med musikken. Fremover vil afstemningen stadig sættes i gang, når første tone slås an, men vil fortsætte, mens de efterfølgende kunstnere bliver præsenteret.

»Så har man tid til at tænke sig om og stemme«, siger Jan Lagerman Lundme.

Dårlig teknik og seertal

Allerede efter første show stod det klart, at 'Live' ikke kunne hamle op med sin storebror X-Factor - hverken på seertallene eller teknisk. Det var særligt de streamende seere, der havde problemer med teknikken.

I 'Live' optræder tre solister eller bands på skift med 30 sekunder af et valgfrit nummer. Imens kan seerne give dem likes via en specieludviklet app på deres telefoner. Den solist eller det band, der står tilbage med færrest stemmer, sies herefter fra, hvorefter de tilbagestående musikere deles mellem dommerne Lina Rafn og Sanne Salomonsen.

Men på grund af forsinkelser på DR TV kunne flere streamende seere ikke afgive deres stemme. Det fik flere til på Twitter at kalde 'Live' for »helt håbløst« og give den specialudviklede app et-stjernede anmeldelser.

Til fredagens show vil man som seer ikke skulle stå model til lignende tekniske problemer. Det forventer Jan Lagerman Lundme.

»Men man skal jo altid være åben for kritik, og hvis der kommer noget berettiget kritik, vil vi selvfølgelig igen lytte til den. Jeg håber selvfølgelig på, at den er der nu – og det har jeg også en stærk fornemmelse af, at den er«, siger han.

Et nyt, bedre 'Live'

Ifølge underholdningschefen er ændringerne ren win-win: Med dem har de ikke kun løst de tekniske problemer, men også kvaliteten af musikprogrammet med det spritnye koncept.

»Når man ser programmet nu, er det tydeligt, at det var for kort med de 30 sekunders optrædener. Vi vil rigtig gerne formidle musikken, og som program tror jeg også, at det fremover bliver en bedre oplevelse for seerne«, siger Jan Lagerman Lundme.

Seertallet, der ikke nåede X-Factors til sokkeholderne, bekymrer dog ikke underholdningschefen.

»Selvfølgelig vil vi gerne have mange seere, men det vigtigste har været at lave et forsøg på at formidle musik på en ny måde fredag aften. Gik vi efter at få høje seertal, havde vi købt et format, der var afprøvet i udlandet, men i stedet tager vi denne chance med det hovedformål at formidle musik i primetime. Det mener jeg stadigvæk, at programmet kan, og jeg tror, at man i højere grad vil få fornemmelsen af, at det er et musikprogram, efter at vi har forlænget det«, siger Jan Lagerman Lundme.