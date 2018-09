Den livsfordærvende uskyld vises fornemt i en lidt for sexforskrækket tid i ny kærlighedsfilm De spiller smukt i det dog lidt for snævre kammerspil om to unges forelskelse i en seksuelt forkvaklet tid: 1962.





Hvis man finder nutiden lovlig sexfikseret, kan det nok være nyttigt med denne sympatiske lille film at blive mindet om modsætningen for kun et halvt århundrede siden: Datidens kroniske ’uskyld’, baseret på knibsk hykleri og fortielse, som resulterede i uvidenhed og livstragedier.











DEN DAG PÅ STRANDEN Drama. Biopremiere. Instr.: Dominic Cooke England, 2017. 110 min.

Men fornemt nuancerigt skuespil og udsøgt kamerakunst er nu også gode grunde til at se denne filmatisering af Ian McEwans kortroman ’On Chesil Beach’. Chesil Beach er en kyst i Dorset, og tiden – ja, hele rammen om fortællingen – er Florence og Edwards bryllupsdag i 1962. Begge er teknisk set ’jomfruer’, men her på det sæsontomme badehotel med skidtvigtige tjenere skal det ske!

Florence ryster af angst, og Edward af forventning. De er mutters alene om det, svigtet af en angst og snerpet tid og forældregeneration, og derfor uden kendskab til forspil, erogene zoner, endsige g-punkt, prævention, præmatur ejakulation eller noget som helst. Hun har snydt sig til at læse lidt om ’penetration’, og det lød virkelig klamt!

De purunge mennesker er af temperament forskellige og fra lidt forskellige samfundsetager. Hun lærer violinspil på konservatoriet og har selvsikre akademikerforældre, der ser ned på hendes lige så purunge historiestuderende og hans mere beskedne baggrund med en skolelærerfar, der prøver at holde sammen på et let kaotisk, men også mere følelsesoprigtigt hjem, hvor den hjerneskadede mor går splitternøgen rundt og laver ’kunst’ over det hele.

Kernen her er et kammerspil mellem de to unge, gennembroderet med flashbacks til deres møder med hinanden og familierne

De to miljøer er sikkert tegnet af Mc-Ewan ( ’Dommerens valg’, ’Soning’ m.fl.), og han har selv omplantet til filmmanus. Men to familier gør det jo ikke ud for et rigtig bredt tidsbillede – desværre, for hykleriet hørte hele den datidige samfundsorden til. Kernen her er et kammerspil mellem de to unge, gennembroderet med flashbacks til deres møder med hinanden og familierne.

Saoirse Ronan med den ranke, pigepæne ordentlighed og frimodighed er som født til rollen som Florence, og Billy Howle med sin blanding af grovhed, og følsomhed ikke mindre til rollen som den ambitiøse, trodsige og dog gennemusikre Edward. Dominic Cooke, hvis egentlige spillefilmdebut det er efter en Shakespeare-scenefilm og en ditto tv-serie, får unge menneskers hastigt vekslende følelsesmangfoldighed frem hos dem begge med meget små midler.

Så små og ensomme ser de ud under opgøret på titlens mennesketomme strand, som Sean Bobbitts kamera fanger fra alle vinkler – en tidløs scene for dramaet om, hvordan en forløjet tid kan få to menneskers livsbaner til at køre af sporet. Resultatet ser vi, da deres veje atter krydses 45 år senere i et noget påklistret og ikke så overbevisende maskeret ’efterskrift’. Ja, netop ’skrift’, for ’Den dag på stranden’ (for en gangs skyld en mere rammende dansk titel) er en af den slags litterære film, der ville have vundet yderligere ved at frigøre sig mere fra sit tekstforlæg. Først og fremmest med et bredere billede af de tidlige 1960’eres adfærdsforkalkning.