Eminent HBO-serie leverer 1970’er-nostalgi på den mest professionelle og gennemførte facon Anden sæson af David Simon og George Pelecanos’ serie om det kriminelle miljø i New York City i 1970’erne handler om undertrykkelse.

Stemningen er ikke til at tage fejl af, da vi vender tilbage til området omkring Times Square, sådan som David Simon og George Pelecanos viser os det. Vi er i de glade disko-dasko-dage i 1977, en god håndfuld år efter at vi forlod stedet ved slutningen af 1. sæson. Barry White bolle-souler løs i den dæmpede kulørte belysning, og Maggie Gyllenhaal bevæger sig kattesmidigt elegant gennem diskotekslokalet iført stram heldragt, der kun akkurat dækker hendes naturligt vippende ynder. Ingen barmsilikone her.











THE DEUCE – SÆSON 2 Dramaserie. HBO Nordic Koncept: David Simon og George Pelecanos USA. 2018

Hun er den kloge luder Candy, der opgav livet på flisen til fordel for en tilværelse som pornofilmdronning, både producent, medvirkende og instruktør. Og som hun siger på et tidspunkt, hvor hun ligger på et bord og venter på at blive filmet: »Hvem havde troet, at selve knalderiet var den mest kedsommelige del af at lave pornofilm?«. Men hun har ambitioner om at hæve niveauet i pornofilmen. Forvandle den fra at være trivielt masturbationsmateriale til noget andet og mere, der måske indfanger en smule af orgasmens magi eller aktens stemning.

Og vi følger også den gode bartender Vinnie, der er sammen med den intellektuelle Abby, hvilket er fint nok, hvis ikke han havde alt det bøvl med sin uansvarlige eventyrlystne og spilafhængige bror, Frankie. Og så i øvrigt ikke var i lommen på mafiaen. Men bag baren færdes han hjemmevant som en puma i junglen, hele tiden halvsnalret af cognac, bestandigt med en cigaret i mundvigen og ikke sjældent kemisk peppet op af amfetaminens hvide lys og varme.

Der er også den læselystne luder Darlene, som i ledige stunder forlyster sig med Toni Morrisons ’Solomon’s Song’ og i al hemmelighed har taget hf-eksamen og drømmer om at lære mere og måske gå på uni. Hvilket der imidlertid ikke er meget, der tyder på kommer til at ske. For hendes modbydelige aggressive og brutale alfons, C.C., hader bøger, hader lærdom og foragter abstrakt viden, fordi han har mindreværdskomplekser; han er en omvandrende penis, der kun kender voldens sprog.

Rovdrift på Francos fjæs og evner

Her ved indgangen til 2. sæson af ’The Deuce’ er det ganske slående, hvor meget den tematisk minder om sine forgængere, både ’The Wire’ og ’Treme’; begge handler om, hvor svært det er at rive sig fri af de strukturer, man er kastet ind i som menneske, og hvor store omkostninger det har at forsøge. Det gælder både for Candy, Vinnie, Darlene og de andre.

Som i 1. sæson er produktionsdesignet blæret helt ned i mindste detalje. Vinnies bror, Frankie, kaster sin kærlighed på en dansende dulle, og hun har tilfældigvis en dragt på mage til den, som John Travoltas omklamrende dansepartner Annette i ’Saturday Night Fever’ har på – fra samme år, som serien udspiller sig i.

Og der er den lækre koboltblå Chevrolet Impala, en af personerne kører i, og den universitetsfeministiske antologi, der ligger på Abbys natbord. Ligesom der er punkmusikken, som Vinnie synes larmer, men som forekommer energisk og ægte i forhold til diskomusikkens forlorne og maskinelle puls.