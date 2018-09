Han var allerede lagt for had i USA. Nu skaber Trumps tidligere chefstrateg også røre i Venedigs kanaler

Bør Steve Bannon overhovedet have en platform at ytre sig på?

Det spørgsmål presser sig atter på de amerikanske medier efter nogle tumultariske dage, hvor den tidligere chefstrateg for Donald Trump har tiltrukket sig stor opmærksomhed.

Mandag offentliggjorde det amerikanske magasin The New Yorker, at en af deltagerne til deres årlige New Yorker-festival ville være Steve Bannon, der efter planen skulle interviewes af magasinets chefredaktør, David Remnick. Den booking faldt ikke i god jord.

Flere af de andre gæster på festivalen - blandt andet skuespillerne Jim Carrey og Patton Oswalt og filminstruktøren Judd Apatow - meddelte, at de planlagde at melde afbud, hvis Steve Bannon kom. Judd Apatow skrev på Twitter, at »han ikke ville deltage i en begivenhed, der normaliserer had«.

If Steve Bannon is at the New Yorker festival I am out. I will not take part in an event that normalizes hate. I hope the @NewYorker will do the right thing and cancel the Steve Bannon event. Maybe they should read their own reporting about his ideology. — Judd Apatow (@JuddApatow) September 3, 2018

Ligeledes gav en række ansatte på The New Yorker udtryk for deres ubehag over Bannons planlagte deltagelse.

Deres reaktioner fik samlet set David Remnick til at aflyse bookingen allerede samme dag, selv om Remnick samtidig understregede, at »det at interviewe Bannon ikke er det samme som at støtte ham«

A statement from David Remnick, editor of The New Yorker, explaining his decision to no longer include Steve Bannon in the 2018 New Yorker Festival. pic.twitter.com/opayiw5GQ2 — The New Yorker (@NewYorker) September 3, 2018

Mikrofonholderi for Bannon

I går rykkede epicentret for debatten så fra USA og videre til kanalerne i Venedig, hvor 'American Dharma' havde premiere. Den 98 minutter lange dokumentarfilm er et sammenklip af 16 timers interview og samtale mellem Steve Bannon og filmens instruktør, Rob Morris, og også her går kritikken på, at Steve Bannons synspunkter bliver normaliseret, når han på den måde får hovedrollen i en dokumentarfilm. Det skriver New York Times.

I 'American Dharma' går en del af snakken blandt andet på Steve Bannons yndlingsfilm og -bøger, og man ser blandt andet Bannon glædeligt referere til John Miltons 'Det tabte paradis' fra 1667 og linjerne: »Det er bedre at regere i helvede end at tjene i himlen«.

Filmen indeholder ifølge flere anmeldere mange passager, der får Bannon til at fremstå som en mand, der er sat i verden for at kæmpe arbejderklassens sag, og det får blandt andet Varietys filmkritiker Owen Gleiberman til at skrive følgende:

»(Hvis man ser filmen, red.) uden at vide noget om Donald Trumps tidligere rådgiver (hvem han er, hvad han har gjort, hvad han står for), vil du formentlig synes, han er fascinerende, overbevisende og nogle gange charmerende. Hvis det lyder som et udfald mod filmen, er det, fordi det er det«.

Samtidig bliver det påpeget, at Errol Morris ikke går kritisk nok til Steve Bannon, og derved får den polemiske ideolog for meget mulighed for at udfolde sine ideer uden modspil. Morris' svar til kritikken går blandt andet på, at han gør, hvad journalistik bør gøre, ved at få folk til at forstå, hvem Steve Bannon er som person.

»Hvis I fortæller mig, at den (filmen, red.) er ond, dårlig, skadelig eller destruktiv, vil jeg ikke diskutere med jer. Hvis I fortæller mig, at den er så dårlig og skadelig, at vi slet ikke bør tale om den, siger jeg, at det er nonsens. I tager fejl«, sagde Errol Morris på et pressemøde i Venedig efter filmvisningen.

Hovedpersonen selv, Steve Bannon, er ifølge New York Times i Venedig for at lave presse for 'American Dharma', »hvis det skulle være nødvendigt«. Han har ikke udtalt sig i forhold til filmen, men han har til NBC sagt, at The New Yorkers chefredaktør David Remnick var »skvattet, da han blev konfronteret af den hylende pøbel online«.