Her er Kevin Spaceys skæbne i 'House of Cards' En trailer for tv-seriens kommende sæson viser, at Kevin Spacey, i rollen som Frank Underwood, får en hård medfart i den nye sæson.

Man må formode, at det har voldt en del hovedbrud for skaberen af 'House of Cards', Beau Willimon, da han skulle beslutte, hvordan han på den mest elegante måde kunne skrive Netflix-seriens bærende karakter, Frank Underwood, ud af serien.

Underwood blev som bekendt spillet af Kevin Spacey og var for mange synonym med 'House of Cards', men da det sidste efterår væltede frem med anklager mod Spacey om seksuelle tilnærmelser og overgreb fra flere sider, besluttede producenterne, at han ikke længere skulle være en del af serien.

Derfor har Beau Willimon valgt den nok enkleste måde at gøre det på. Han har dræbt den tidligere præsident for USA.

I en kort trailer for seriens sjette og sidste sæson, ser man Claire, Frank Underwoods kone, stå foran sin afdøde mands grav:

»Jeg vil sige så meget, Francis. Når de begraver mig, vil det ikke blive i min baghave. Når de viser mig den sidste ære, så skal de vente i kø«, siger hun.

Traileren fortæller intet om, hvordan den fiktive eks-præsident dør.

Ifølge BBC har Netflix tidligere fortalt, at sjette sæson af 'House of Cards' - af åbenlyse årsager - vil fokusere på Claires »luskede personlighed«, efter hun i slutningen af sidste sæson blev præsident. De otte nye afsnit står til at få premiere den 2. november.

Efterforskes i London

Kevin Spacey har stort set holdt sig væk fra offentligheden, efter han i oktober sidste år blev anklaget af skuespilleren Anthony Rapp for i 1986 at have lavet seksuelle tilnærmelser mod dengang 14-årige Rapp.

Spacey har sagt, han ingen erindring har om begivenhederne, men han har alligevel undskyldt offentligt for anklagerne fra Rapp, hvorimod han har nægtet alle andre anklager.

I onsdags kom det frem, at der i Californien ikke vil blive rejst anklager mod Kevin Spacey for overgreb, der angiveligt fandt sted for 26 år siden, fordi sagerne er forældede. I London er politiet ved at undersøge seks sager omhandlende Kevin Spacey, efter at over 20 ansatte på teatret Old Vic rettede anklager mod ham.

Udover at blive skrevet ud af 'House of Cards', blev Kevin Spacey også droppet fra filmen 'All the Money in the World', hvor alle scener med ham blev genindspillet med en ny skuespiller.

I sidste måned kom det frem, at filmen 'Billionaire Boys Club', som Spacey nåede at filme, før anklagerne rullede, havde tjent under 1.000 kroner, da den havde premiere i rekordfå amerikanske biografer.