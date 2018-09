Hun er 41, snart 27: Fjollet romantisk komedieserie på TV 2 byder på fine og sjove karakterer

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Henrik Palle om 'Younger' på TV 2. Serien kan også streames på tv2play.

I den amerikanske middelklasse er det stadig ikke ualmindeligt, at ganske højtuddannede kvinder forlader arbejdsmarkedet, når de får børn. De bliver hjemmegående, indtil ungerne er flyttet væk for at gå på college, eller der sker noget andet i deres liv. Og så er det ikke altid, at arbejdsmarkedet er lige imødekommende. For ungdom er gud. Man foretrækker glat hud. Erfaringer er ingen fordel. Og så fremdeles.

Det erfarer den 41-årige Liza. Efter en skilsmisse fra sin ludomane kvajpande af en ægtemand skal hun til at forsørge sig selv – og helst også sin studerende datter. Men da hun banker på dørene i den forlagsverden, hun forlod som supertalentfuldt stjernefrø små tyve år tidligere, mødes hun af alt andet end begejstring.

Nye koste fejer, og sådan en er hun ikke længere. Selv om hun bor i det hippe Brooklyn hos sin gamle veninde, der er lesbisk billedkunstner.

Men så møder hun en fyr på en bar, der giver sig til at bage på hende i den tro, at hun er i tyverne. For hun ser ganske ungdommelig ud. Først tror hun, at han tager knald på hende. Imidlertid viser den sig at være god nok: Hun kan passere for at være 27.

Og så satser hun hele butikken på det koncept: Hun lyver om sin alder og glemmer at fortælle, at hendes universitetsgrad i litteraturvidenskab har samlet støv i et par årtier.

Alvor og god spænding i hovedkonflikten

Og vupti. Hun bliver ansat som personlig assistent (læs: slave) for marketingchefen på et forlag, og inden længe er hun atter ung og lovende i forlagsbranchen. Et godt øje til den nyskilte chef får hun også, selv om hun har en kæreste, den aldeles vellignende kunsttatovør Josh, der spiller bluegrass og således er i besiddelse af hele to stykker vaskebræt.

Liza falder hurtigt i hak med et yngre slæng. Hun bliver hjerteveninde med kollegaen Kelsey – i øvrigt spillet af ingen ringere end det forhenværende tween-idol Hilary Duff, kendt som Lizzie McGuire – men det er selvfølgelig noget rod, at hun er nødt til at skjule en hel del af sig selv og sin tilværelse.

Thi hun er sikker på, at hvis det kommer for en dag, at hun er midaldrende og ikke ung, så falder der brænde ned og fyresedlen lander i indboksen.

I bund og grund er det en ganske ordinær og fjollet romantisk komedieserie med nogle fine og sjove karakterer. Ikke mindst er Miriam Shor og Debbie Amato herlige som henholdsvis kunstnerveninde og chef, og Sutton Foster er skøn i hovedrollen.

Men der er en snert af alvor og noget god spænding i hovedkonflikten: Hemmeligheden om den virkelige alder og ægte Liza. Og derfor er den mere end bare sød.