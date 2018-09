Favoritterne

Venezia 75

I aften uddeles priserne i Venedig, når den store filmfestival afsluttes. Her er Kim Skottes favoritter til de store priser:

Guldløven for bedste film: Roma. Instr. Alfonso Cuarón.

Bedste mandlige skuespiller: John C. Reilly i ’The Sisters Brothers’.

Bedste kvindelige skuespiller: Olivia Colman i ’The Favourite’.

Filmfestivalen i Venedig afholdes i år for 75. gang. Festivalen, der er verdens ældste af sin slags, oplever et opsving af de store under ledelse af Paolo Baratta.