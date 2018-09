Efter massiv kritik: Ny Oscar-kategori udskudt på ubestemt tid Det bliver ikke til Oscar-uddelingen i 2019, at den omdiskuterede kategori for Bedste Populære Film bliver introduceret på programmet.

Når de gyldne, eftertragtede Oscar-statuetter bliver uddelt den 24. februar næste år, kan film blive nomineret i 24 kategorier, helt som de plejer.

Filmakademiet, der står for uddelingen af statuetterne, proklamerede ellers i sidste måned, at de ville introducere en 25. kategori, som skulle gå til 'Bedste Populære Film'. Den plan er nu udskudt på ubestemt tid, efter at kritikken siden offentliggørelsen har haglet ned over akademiet. Det skriver The Guardian.

Filmakademiet siger om beslutningen, at det anerkender de problemer, det skabte for allerede udgivne film, at den nye kategori blev offentliggjort så sent på året.

»Der har været en lang række reaktioner på præsentationen af en ny kategori, så vi forstår behovet for yderligere diskussion med vores medlemmer«, siger akademiets direktør, Dawn Hudson, i en pressemeddelelse.

Kritikken i sidste måned kom blandt andet, fordi mange frygtede, at superhelteblockbusteren 'Black Panther' ville blive spist af med en nominering som Bedste Populære Film og ikke i Bedste Film-kategorien. 'Black Panther' er nemlig blevet spået gode chancer for at være den første superheltefilm nogensinde, der nomineres til den prestigefyldte kategori.

Flere førende filmredaktører fra store amerikanske underholdningsmedier, herunder Varietys Kristopher Tapley, kritiserede beslutningen for utilsigtet at stigmatisere mainstream-film, der endelig er begyndt at komme ind i varmen hos anmeldere.

En af årsagerne til introduktionen af den nye kategori var, at Oscar-akademiet med alle midler forsøger at stoppe den seerblødning, de har oplevet de seneste år. Da uddelingen fandt sted i år, så kun 26,5 mio. mennesker med i USA, hvilket var det laveste nogensinde og et fald på 20 procent i forhold til 2017. Hvornår, der kommer mere information om den udskældte kategori er nu uvist.