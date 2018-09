Guldløven gik til Alfonso Cuarons erindringsfilm 'Roma': Netflix vandt i Venedig

Det blev Alfonso Cuarons mesterlige erindringsfilm ’ROMA’, som vandt Guldløven, da der lørdag aften blev uddelt priser på filmfestivalen i Venedig.

Dermed kunne jurypræsidenten og sidste års vinder Guillermo del Toro overrække Guldløven til en mexicansk landsmand, mens Trine Dyrholm og de andre jurymedlemmer klappede med i baggrunden.

’ROMA’ har fået en fornem modtagelse i Venedig, så prisen til Cuaron kommer ikke ligefrem som et chok. Ikke desto mindre har konkurrencen været knivskarp, og det var langt fra en given sag, at en stilfærdig sort-hvid film fra Mexico City anno 1970 skulle tage prisen. Men sådan gik det altså. Og fuldt fortjent var det.

At Alfonso Cuaron kan rejse hjem med en guldløve i bagagen er imidlertid en sejr, der rejser mange spørgsmål i sit kølvand.

For nu skete der netop det, man måske mest af alt har frygtet hos Venedigs konkurrent i Cannes. En Netflix-film vandt og vandt fortjent. Så hvad stiller man nu op i Cannes, hvor man har besluttet sig for at udelukke streaming-gigantens film? Det bliver spændende at se.

For den forestående danske filmfestival CPH:PIX er der derimod tale om en appelsin i turbanen af de helt store. Her har man nemlig sikret sig ’ROMA’ til festivalens afslutningsgalla.

Dilemmaet fortsætter

Men hermed stopper Netflix-dilemmaet ikke. Der var en god håndfuld Netflix-film i hovedkonkurrencen i Venedig og Coen-brødrenes ’The Ballad of Buster Scruggs’ blev også præmieret. Coen-brødrene modtog prisen for bedste manuskript.

Bedste instruktør blev franske Jacques Audiard for hans overrumplende og både vittige og tankevækkende og vildt velspillede western ’The Sisters Brothers’. John C. Reilly lå i nogles øjne lunt i svinget til en pris som bedste mandlige skuespiller, men den gik i stedet til Willem Dafoe for portrættet af Vincent Van Gogh i Julian Schnabels ’At Eternity’s Gate’.

Bedste kvindelige skuespiller blev Olivia Colman takket være hendes prægtige portræt af Queen Anne i Yorgos Lanthimos’ ’The Favourite’. Den græske instruktør kunne gå svært tilfreds hjem, da hans film samtidig modtog Juryens Grand Prix.

Juryens særlige pris gik til den australske film ’The Nightingale’ instrueret af Jennifer Kent. Hun var den eneste kvindelige instruktør i konkurrencen og benyttede lejligheden til at opfordre flere kvindelige instruktører til at trække i arbejdstøjet. Både filmkunsten og planeten har brug for noget kvindekraft, erklærede Jennifer Kent.

Fra samme film, der handler om den brutale nedkæmpning af den indfødte befolkning i Tasmanien, modtog Baykali Ganambarr prisen som bedste debutant.