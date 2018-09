’The Affair’ er en slags underholdningsmæssig slow food – der sker ikke sindsoprivende meget, men det er velspillet, tankevækkende og interessant

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Der er serier, som man venter utålmodigt på næste sæson af, og så er der dem, man bare følger lidt mere ubeslutsomt.

HBO-serien ’The Affair’ hører helt klart til den sidste kategori. En serie, som jeg oprindelig mest begyndte at se, fordi Dominic West fra ’The Wire’ var med, og fordi den foregik i Montauk, en lille havneby på Long Island, som jeg holder meget af.

Første sæson var ret forrygende, synes jeg, ikke mindst på grund af opbygningen, hvor man på Rashomon-agtig måde fik præsenteret historien fra flere forskellige synsvinkler hele tiden.

Det var fedt lavet, og plottet omkring Wests affære og dens konsekvenser fungerede også godt.

I de næste par sæsoner mistede serien lidt fokus og blev underligt ligegyldig. Alle personerne rodede rundt, og tidslinjerne blev brudt uden nogen indlysende god grund andet end at forvirre, og jeg droppede lidt ud af serie.

Men her efter den hede sommer er jeg vendt tilbage og er atter blevet ganske begejstret. Det er, ligesom serien har fundet tilbage til sig selv og sine rødder her i fjerde sæson.

Alle personerne – West, hans ekskone, hans tidligere elskerinde og hendes eksmand – har forvildet sig ud i vanskelige forhold og kæmper med at få tilværelsen til at hænge sammen og give mening.

Deres liv er på forskellig vis stadig flettet ind i hinandens, og serien er på den måde blevet en slags langvarig meditation over tilværelsens tilfældigheder.

Hvis nu ikke West var gået ind på den restaurant og havde indledt en affære med lige den servitrice, hvor meget anderledes ville alle disse menneskers liv og levned så have været?

Det er det overordnede tema, som ’The Affair’ på sin egen langsomme måde udforsker. At vi ikke reelt er herrer over ret meget i vores liv, at tilfældigheder betyder ekstremt meget, men at det alligevel giver mening at forsøge at opføre sig ordentligt og gøre det rette. At handlinger har konsekvenser langt ud over, hvad man kan forudsige i øjeblikket, og kan ændre hele livsbaner.

Lidt som den klassiske kaosteori om sommerfuglen, der basker med vingerne i Kina og forårsager en orkan i Texas et par uger senere.

’The Affair’ er en slags underholdningsmæssig slow food – der sker ikke sindsoprivende meget, men det er velspillet, tankevækkende og interessant. Og så gør det ikke noget, at dramaerne udspiller sig i nogle af de smukkeste områder af USA.