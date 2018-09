Bølgen fra Bukarest: Rumænien er stadig et foregangsland, når det kommer til nytænkende film 14 år efter at bølgen fra Bukarest gav sine første skvulp på den europæiske filmscene med familiedramaer, formeksperimenter og fortidsopgør, er Rumænien stadig blandt de lande i Europa, der tør udfordre filmkunsten mest. Det viser seks nye rumænske film i Cinematekets septemberprogram på fornemste vis.

Da Annette K. Olesens ’Forbrydelser’ fik premiere i 2004, skulle det vise sig at markere afslutningen på dogmebølgens æra. I 6-7 år havde danske filmskabere spillet en afgørende rolle på den internationale filmscene med værker fremstillet i en rå, autentisk og konfronterende stil, men nu syntes der kun at være efterdønningerne tilbage.

De markante instruktører ønsker ikke at sættes i bås og blot være eksempler på en tendens eller kunstnerisk trend

Samtidig begyndte det til alles overraskelse at røre filmisk på sig i det modsatte hjørne af Europa – i Rumænien – hvor et par markante kortfilm, herunder ’Traffic’ (2004), som vandt en guldpalme i Cannes, satte den rumænske filmbølge i gang. Og det var vel at mærke med en række film, der stilistisk havde ikke så lidt til fælles med de danske dogmefilm.

Her 14 år efter spiller rumænsk film stadig en ganske betydelig rolle på den europæiske kunstfilmscene, hvilket Cinematekets serie på seks nye rumænske film i sit septemberprogram illustrerer ganske fint. Den rumænske bølge synes at have vist sig mere langtidsholdbar end den danske dogmefilmgenre.

Bølgen fra Bukarest Under overskriften 'Bølgen fra Bukarest’ viser Cinemateket 5.-26. september en række nye rumænske film. www.cinemateket.dk

I modsætning til de danske dogmeinstruktører har de markante instruktører i den rumænske bølge aldrig villet vedkende sig et klart defineret slægtskab. De ønsker ikke at sættes i bås og blot være eksempler på en tendens eller kunstnerisk trend. Især de nyeste film peger da også i forskellige tematiske og stilistiske retninger, men det ændrer ikke ved, at der for de flestes vedkommende er tale om et vist fællespræg. Størstedelen af instruktørerne er da også uddannet på den samme filmskole i Bukarest og har i mange tilfælde været involveret i en eller flere af deres kollegers film.

Fundamentet for det fælles præg blev på mange måder lagt med bølgens to store prisvindende gennembrudsfilm, Cristi Puius ’Hr. Lazarescus sidste rejse’ (2005) og Cristian Mungius guldpalmevinder ’4 måneder, 3 uger og 2 dage’ (2007).

Mens førstnævnte var en sort-humoristisk bitter samtidskommentar til et rumænsk sygehusvæsen blottet for effektivitet og medmenneskelighed, var sidstnævnte en hjerteskærende og chokerende beretning om afstumpethed på det illegale abortmarked i 1980’ernes kommunistiske Rumænien.

Stilistisk er størstedelen af de rumænske nybølgefilm karakteriseret ved plotmæssig minimalisme og en nærmest dokumentarisk tilgang til kamerabrug. Ofte er der tale om historier, der kan refereres i 1-2 linjer, og som nærmest i real time giver os slice of life-indsigt i en afgørende begivenhed i en presset middel- eller arbejderklasserumæners hverdag.

Kameraet arbejder ofte for at fange sine hårdtprøvede karakterer i pressede situationer i lange fikserede pinefulde indstillinger, eller det vælger håndholdt og rystende at følge deres rast- og planløse vej rundt i et ofte trøstesløst moderne Rumænien, hvorfor den generelle tone også – i modsætning til de mere fremfusende dogmefilm – bliver afdæmpet, udforskende og sagtmodig.

Følelser under afvikling

Størstedelen af bølgens gennembrudsfilm fra midten af 00’erne valgte tematisk at tage et historisk opgør med det kommunistiske Ceauşescu-regime, der fik en brutal afslutning med diktatorens henrettelse i 1989. Til trods for samfundskritikken var der i disse film faktisk ofte en smule håb og tro på medmenneskelig solidaritet – måske tydeligst illustreret med det oprigtige sammenhold, de to unge piger i ’4 måneder, 3 uger og 2 dage’ udviser i forbindelse med den illegale abort.

Herefter sker der et tematisk skift. Størstedelen af instruktørerne vælger at tage temperaturen på et samtidigt Rumænien, og diagnosen er ikke opmuntrende: Film som ’Tirsdag efter jul’ (2009), ’Police’, ’Adjective’ (2009), ’Aurora’(2010) og ’Mor og søn’(2013) er alle små grå hverdagshistorier, hvor hverken troen på sammenhold i familien eller på tværs af sociale klasser længere er til stede.

Samtidig begynder mange af filmene også at være langt mere eksperimenterende i formen. For eksempel ved ofte bevidst ikke at indvie seeren synderligt i årsagerne til karakterernes handlings- og reaktionsmønstre, hvilket kommer måske mest ekstremt til udtryk i Cristi Puius tre timer lange ’Aurora’, hvor en familiefar planløst vandrer rundt i Bukarest for indimellem at likvidere et menneske. Først til allersidst gøres det klart for os, at de meningsløse mord er relateret til en nylig skilsmisse.

Rumænsk nybølge

Hvis man vil blive klogere på rumænsk film og dens stilistiske og tematiske træk i dag, kan man passende se nærmere på de seks film, som Cinemateket har på programmet i september måned.

Cristi Puiu og Calin Peter Netzer er to af de mest prisvindende blandt de rumænske instruktører, og de har med deres nyeste film, henholdsvis familiedramaet ’Sieranevada’ og kærlighedshistorien ’Ana, mon amour’, på mange måder begge lavet en klassisk bølgefilm.

’Sieranevada’ er den mest anerkendte af filmene i Cinematekets udvalg og er da også den eneste, der har haft dansk biografdistribution. Filmen skildrer over knap 3 timer 10 familiemedlemmer, der samles i en ca. 100 m2 stor lejlighed for at foretage et lidt bizart, men i dele af det sydlige Rumænien alment udbredt dødsritual for at mindes familiepatriarkens bortgang 40 dage tidligere. Puiu vælger med sin glidende fly-on-the-wall-kamerabrug at registrere de mange indestængte familiekonflikter udefra.

Medmindre man holder tungen lige i munden, er det ofte svært at følge, hvordan de forskellige personer egentlig er relateret til hinanden, og hvad det er, de følelsesmæssigt har i klemme – ikke mindst fordi kameraet i sig selv agerer en forvirret person, der indimellem farer vild i lejligheden og derfor pludselig forlader én familiekonflikt for at dumpe ind midt i en anden. Stilen kan til tider forekomme lidt krukket, men har man tålmodigheden, ender filmen med at bide sig fast og rumstere i bevidstheden længe.

’Ana, mon amour’ er Netzers første film siden den Guldbjørn-vindende ’Mor og søn’ (2013), der satte fokus på, hvordan den privilegerede klasse i Rumænien kan betale sig fra alt. Hans nyeste film begynder som en øm kærlighedsfortælling mellem to unge litteraturstuderende, hvor den skrøbelige titelperson døjer med psykisk sygdom. Her støder vi på den klassiske rumænske bølgestil, hvor et registrerende kamera med mange closeups og lange dialogscener fokuserer på de store komplekse følelser.

Anden del af filmen udvikler sig – måske lidt overraskende – i en mere formeksperimenterende og fragmenteret retning, hvor der både foretages en del tidsspring og optræder situationer, der viser sig blot at være en drøm. Men alt i alt er der tale om en rørende og anderledes kærlighedshistorie, hvor de to hovedroller, Diana Cavallioti og Mircea Postelnicu, bør fremhæves for deres autentiske spil.

En lille perle i Cinematekets udvalg er Iuliana Ruginas gribende ’Breaking News’. Da en kameramand for en tv-station omkommer under dækningen af en eksplosion på en fabrik, får journalisten Alex, der var til stede under ulykken, til opgave at drage til den omkomnes hjemby for at lave et mindeindslag om ham. Det bliver hurtigt klart for Alex, at kollegaen ikke var synderlig vellidt i sin familie, og det bliver ikke let at lave det medieskabte heroiserende mindeindslag.

Iuliana Rugina, der tidligere har lavet et par mere konventionelle mainstreamfilm, vedkender sig gerne med denne film et vist slægtskab med bølgens karakteristika, om end hun over for Politiken understreger, at »det er en vigtig personlig historie, jeg har arbejdet på siden 2007«.

Foto: DFI I Iulia Ruginas ’Breaking News’, som vises i Cinemateket 12. og 18. september, skal journalisten Alex lave et mindeindslag om sin døde fotografkollega Andrei – men opdager, at det ikke er alle, der har lyst til at stå frem og fortælle om Andreis liv.

Uden for fællesskabet

Hun vedkender sig også et tematisk slægtskab med hensyn til at fokusere på den moderne rumænske familie i krise:

»Filmen handler mere om familierelationer og det at være forældre, end den handler om nyheder og medieindustrien. Mit udgangspunkt var, at jeg ville skildre følelsen af ikke at være en del af fællesskabet, ikke kun i familien, men i det hele taget. Og her kommer så nyhedsmediet ind og kan bruges til at skildre forholdet mellem den virkelighed, vi ser, og den virkelighed, vi skjuler. Jeg kunne have valgt at fokusere på det aktuelle problem, der er i Rumænien med forældre, som rejser til udlandet og overlader børnene til bedsteforældrene, men jeg ønskede at gøre historien mere universel, så den handlede mere om behovet for at finde en stabil base i livet«.