Her er alle vinderne: Netflix vandt den fineste filmpris i Venedig. Hvad nu, Cannes?

Der blev skrevet filmhistorie i Venedig lørdag aften. Samtidig trådte rivaliseringen mellem de to store gamle filmfestivaler i Cannes og Venedig ind i en ny fase.

Det gik nemlig lige præcis, som man havde frygtet i Cannes. En Netflix-film vandt Guldløven, og sejren til Alfonso Cuaróns ’ROMA’ var fuldt fortjent.

Guldløven til Cuaróns mesterlige erindringsfilm om en families liv i Mexico City i 1971 giver Thierry Fremaux og hans hold i Cannes en hovedpine af de helt store.

VENEZIA 75 Vinderne på filmfestivalen i Venedig 2018 Guldløven: ROMA instrueret af Alfonso Cuarón. Bedste instruktør: Jacques Audiard for ’The Sisters Brothers’. Juryens Grand Prix: ’The Favourite’ instrueret af Yorgos Lanthimos. Juryens særlige pris: ’The Nightingale’ af Jennifer Kent. Bedste mandlige skuespiller: Willem Dafoe for ’At Eternity’s gate’ instrueret af Julian Schnabel. Bedste kvindelige skuespiller: Olivia Colman for ’The Favourite’. Bedste nye skuespiller: Baykali Ganambarr.

I Cannes havde man i år besluttet at udelukke film fra Netflix. Argumenterne var forståelige nok. Streaming-giganten vil ikke respektere det såkaldte vindue, der lader en film spille sig ud i biograferne, før den vises på en anden platform. Så adieu, sagde man i landet, hvor både filmkunst og biograf hedder cinema.

Men dilemmaet er nu blevet spidsformuleret. For kan man være en filmfestival, der hævder at ville præsentere det ypperste indenfor filmkunsten, hvis man på forhånd udelukker, hvad der kan vise sig at være det bedste af det bedste?

Det vil ikke være nemt for Cannes at trække sin beslutning tilbage. Rent bortset fra det med værdigheden, så har den franske biografbranche et tungtvejende ord på festivalen i Cannes.

Jamen, er det da ikke absurd med en filmfestival, hvor en ’tv-film’ kan vinde?

Måske, men så enkelt er det bare ikke. Ser man plakaterne for Netflix-film som ’ROMA’, Coen-brødrenes ’The Ballad of Buster Scruggs’ og Paul Greengrass’ Utöya-drama ’22. July’, står der »In selected theatres and on Netflix« nederst på plakaten.

Filmen vises altså i udvalgte biografer og på Netflix. Så vil tiden vise hvilke biografer, der har mod på at vise en film, der samtidig kan ses på Netflix.

Det paradoksale i situationen er, at både ’ROMA’ og ’The Ballad of Buster Scruggs’ er visuelt prægtige film, der råber og skriger på at blive vist på det store lærred. Sort-hvide ’ROMA’ er en lækkerbisken for cineaster.

Netflix-konflikten er kultursammenstød på flere planer. Helt oplagt er det en kamp mellem to forretningsmodeller. Biograferne mod streaminggiganterne fra Netflix, Amazon og til dels HBO. Men der er også tale om en anden kulturkløft af ældre dato. Nemlig USA overfor Europa.

I Europa har man mange gode grunde til at kæmpe for en model, hvor man i lande som Frankrig og Danmark yder offentlig kunststøtte til filmbranchen og til biografbranchen. Man støtter samlet set filmkulturen og har ingen interesse i at undergrave en model, som i forvejen er hårdt presset af streaming-tjenesternes forjættende tillokkelser.

Helt anderledes ser det ud i USA, hvor man ikke giver sig af med den slags kultursocialisme.

Flere skuespillere og instruktører, jeg talte med i Venedig, gav udtryk for støtte til Netflix og Amazon. Af to gode grunde.