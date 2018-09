»Jeg havde da håbet, det var gået bedre«: ’X Factor’s afløser er i frit seerfald

Hård udenlandsk konkurrence

Fælles for de udenlandske underholdningskoncepter er, at de ofte er prøvet grundigt af, inden de når til et dansk publikum. Men det er der ikke nødvendigvis budget til herhjemme, forklarer Martin Bengtsson.

»Da jeg begyndte på Nordisk Film TV for 5 år siden, var tanken, at vi ville forsøge at tage kampen op mod de store udenlandske formater. Det koster enormt mange penge og kræver mange ressourcer, men det er jo lykkedes os – både med ’Vidunderbørn’ og ’Alle mod 1’, der begge er blevet succeser og solgt til udlandet. Nu prøver vi tredje gang med ’Live’, som så har fået en hård medfart, men det er jo den chance, man tager«, siger han.

Den opfattelse deles af Palle Strøm. Ifølge ham har DR generelt en god fornemmelse for, hvilke danskproducerede koncepter der kan fungere herhjemme, og hvilke udenlandske koncepter der skal tilpasses et dansk publikum.

»Men lige præcis underholdning er også den genre, hvor tv-stationer generelt tager færrest chancer. Men ’Alle mod 1’ var i mine øjne et af de stærkeste nye underholdningskoncepter, der er lavet herhjemme. Og på den baggrund kan jeg godt forstå, at DR nu tager chancen med et nyudviklet format«, siger han.

»Omvendt må man også erkende, at et koncept, der er prøvet af mange gange i udlandet, i sagens natur har en større chance for at lykkes. Alle formater har børnesygdomme, som rettes til hen ad vejen. Det er sværere at lykkes med noget nyt, og derfor bør man midt i hele diskussionen om ’Live’ også rose DR for ikke bare at vælge det sikre. Det er i virkeligheden meget i public servicens ånd«.