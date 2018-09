DR's underholdningschef: Det har ikke et været succeskriterium med høje seertal ’Live’ er stadig et koncept under udvikling, og seertal er ikke det vigtigste. Udfordringen er at gøre programmet enkelt, siger DR’s underholdningschef.

FOR ABONNENTER Da 'Live' løb over skærmen første gang forrige fredag, var det en udsendelse præget af tekniske problemer, ultrakorte optrædener og utilfredse seere. I fredags var programmet så udvidet med en halv time for at komme udfordringerne til livs.