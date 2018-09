'Nærkontakt' på Kanal 4 er en kæmpe fiasko og så langt fra den åndelige verden, som man kan komme

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg har set hundredvis af spøgelsesdokumentarer og bildt mig selv ind, at der findes mere mellem himmel og jord. For jeg vil så gerne tro på ånder. Men Kanal 4-programmet ’Nærkontakt’ gør det svært for mig.

I programmet hjælper tre spirituelle vejledere, Krumme, Sebbastian og Rikke, tre kendte med at få svar på afgørende spørgsmål, som kun kan besvares med hjælp fra den åndelige verden.

Mødet med det hinsides sker nord for København i en futuristisk liebhaverperle, der mest af alt ligner et wellness-retreat for de velbefindende i 2900 Happiness.

Medium Sebbastian Lorantius står for kontakten til de afdøde. Først møder han sangerinde Julie Berthelsen, som har et åbent sind. Den første der »kommer igennem«, er en mand. Sebbastian stirrer vildt ud i ingenting og får pludselig en følelse af, at flot natur har betydet meget for herren. Hurtigt får han nyt fra den åndelige verden, noget med musik. Julie Berthelsen rynker på næsen.

Hvis man slukker for strygermusikken, kan man høre, hvor dumt det lyder

Kom efter mig med høtyve og fakler, hvis jeg tager fejl, men nu tænker jeg højt. Julie Berthelsens familie er fra Grønland for pokker, et af verdens smukkeste steder, og har man læst Billed-Bladet én gang, ved man, at hun er »noget med musik«. Det har ingen ånd hvisket ham i øret. Øv, Sebbastian.

’Fra skrot til slot’-dronning Mai-Britt Vingsøe er også med. Hun er mest imponeret over Krummes håndaflæsning, hvor dybe linjer afslører hendes kontrolmani, som fortæller, at hun skal sænke paraderne og »kræve en anden relation til sig selv«. Hvis man slukker for strygermusikken, kan man høre, hvor dumt det lyder.

Boret hul i den stenhårde politimand

Men der er ét fint øjeblik.

Tidligere efterforskningschef fra Rejseholdet, Kurt Kragh, er blevet mere følsom og vil vide, om det har noget at gøre med de grove ting, han har oplevet i sit arbejdsliv. Han bliver rørt undervejs i snakken med clairvoyant Rikke og siger »jeg er normalt ikke en tudeprins«. Det varmede mit hjerte, at Kanal 4 fik boret huller i den stenhårde politimand, så han kunne få afløb for sine følelser.

Dog skulle man døje med clairvoyantens psykologstemme, der med insisterende blik fortæller, at hun har en »radar for løsgående missiler«. Hun forsikrer ham om, at der ikke er noget »følelsesmæssigt undertryk« længere. Hendes fortjeneste er det i hvert fald ikke.

Med en flaske hvidvin slutter dagen. Julie, Mai-Britt og Kurt er en smule omtågede. Det ville jeg også være, men ikke nok til at se spøgelser. Desværre.