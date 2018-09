Ditte & Louise-filmen er nøjagtig så pinlig, fræk og sjov, som man kunne håbe på Ditte & Louise går til filmen og går til sagen, så den skæve kønsfordeling i dansk film får et muntert los i bolledejen.

FOR ABONNENTER

Stiv pik og håret tilbage’ er normalt et kampråb for alfahanner. I ’Ditte & Louise’ har de to kvindelige entertainere taget det til sig som et ironisk ritual. Råbet gjalder, inden de skal på scenen og underholde.