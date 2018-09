Anmeldelse: Japansk kærlighedsfilm er en relativt lille historie, der fornemt bliver vendt og drejet som en prisme i naturalistisk belysning ’Mod solnedgangen’ er en filosofisk kærlighedsfilm af den nænsomme japanske realist Naomi Kawase.

Film for blinde og synshæmmede kunne lyde som et paradoks. Men film indtalt for synshæmmede findes skam, og den altid nænsomme japanske realist Naomi Kawase formår med ’Mod solnedgangen’ at lave en både poetisk og filosofisk kærlighedsfilm over emnet.