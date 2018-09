Sex-misbrugt takker 'Predator'-skuespiller for at forsvare hende Efter 'Predator'-skuespiller Olivia Munn fandt ud af, at en af hendes kollegaer var en dømt sexforbryder, fik hun hans scener slettet. Nu står pigen, der blev misbrugt, frem og siger tak.

I sidste uge kom det frem, at skuespilleren Olivia Munn havde fået klippet en scene ud af den biografaktuelle actionfilm 'Predator'.

Kort før filmens premiere fandt hun nemlig ud af, at kollegaen Steven Wilder Striegel, der medvirkede i scenen, havde siddet seks måneder i fængsel for at have tilstået flere forsøg på at lokke en 14-årig pige til at have sex tilbage i 2010. Han var selv 38 på daværende tidspunkt

Selvom Fox slettede scenen på under 24 timer, har støtten fra filmkolleger og filmselskabet mildest talt været svingende.

Offer takker Olivia Munn

Men nu står den hidtil ukendte pige frem offentligt for at takke Munn.

I et brev publiceret i The Los Angeles Times, skriver Paige Carnes, at hendes formål er at »tage sin identitet tilbage«, og at den ubehag man bør føle, når man taler om seksuelt misbrug af mindreårige på ingen måde er at sammenligne med den psykiske og fysiske lidelse, det er at have været udsat for misbruget.

»Jeg kunne ikke forsvare mig selv, da jeg var 14. Konsekvenserne af at være blevet misbrugt er permanente for nogle. Og når misbruget finder sted, når man er barn, er det endnu sværere at komme sig over. Man mister tilliden til alle omkring en, og særligt mister man tilliden til sig selv. Misbruget definerer dig ikke. Med støtte fra andre og styrken fra en selv kan man blive mere end et offer og genvinde sin identitet«, skriver hun.

Hun er taknemmelig for, at Olivia Munn gjorde, som hun gjorde.

»At blive anerkendt af en fremmed i offentligheden, når det gælder det her emne er ekstremt styrkende«, skriver Carnes.

Kilde: 20TH CENTURY FOX

Instruktør kendte til dom

Fox selv har udtalt til Variety, at de ikke kendte til Striegels baggrund, da man godkendte valget af ham.

Omvendt kendte filmens instruktør, Shane Black, udmærket historien. Han og Striegel har nemlig været venner de sidste 14 år, og Black ville give ham en chance. Derfor valgte han ikke at sige noget til hverken Fox eller de andre skuespillere.

»Personligt valgte jeg at hjælpe en ven. Jeg kan forstå, at andre måske er uenige eftersom, at han blev dømt på baggrund af følsomme anklager, der ikke skal tages let«, skrev, han først.

Efter at historien for alvor begyndte at rulle, har han dog alligevel undskyldt offentligt.

»Efter at have lært mere om detaljerne omkring Steven Striegels dom er jeg dybt skuffet over mig selv. Jeg undskylder over for alle, som jeg har svigtet både nu og førhen ved at have Steve omkring dem, uden at de har haft noget at skulle have sagt«.

»Når man ser det skal man sige det«

Fans, folk på sociale medier og pressen har fra start af støttet Olivia Munn.

Men allerede dagen efter hun havde fortalt det til sine medskuespillere tog flere afstand. Til et stort videointerview med The Hollywood Reporter var det pludselig kun hende og børneskuespilleren Jacob Tremblay, der mødte op, og i et interview med Ellen DeGeneres fortæller Munn, at Fox ringede og skældte hende ud for at have udtalt sig.

»De ringede og sagde: Hvorfor lod du ikke være med at sige noget. Det hele bliver ok. Scenerne er blevet slettet. Hvad er problemet? Og så sagde jeg: Altså problemet er, at det skete«, siger Munn.

Selv om det ikke nødvendigvis er nemt at påpege sager som denne, mener hun, man altid skal gøre det. Og så vide, at det aldrig er en selv, der er problemet.

»Folk, der samarbejder om at holde folk som dem her ved magten, er et problem. Dem der bliver ved med at vende det blinde øje til«, siger hun.