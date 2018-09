Kære danske Netflix-bruger. Dit abonnement er det dyreste i verden. Til gengæld har du ikke adgang til så mange film Japanerne har dobbelt så mange titler at vælge imellem, men skal kun betale det halve, viser en gennemgang af Netflix-priser og udbud verden over.

De nordiske lande betaler mest for deres film på Netflix.

Til gengæld har de betydeligt færre film at se på streamingtjenesten end de amerikanske kunder.

Det viser en analyse af Netflix' priser og vareudbud, som den britiske virksomhed Comparitech har foretaget.

Sverige og Norge ligger højt på listen over prisen for at få adgang til det store film- og seriebibliotek, Netflix giver adgang til.

Mens vi herhjemme giver 79 kroner for det billigste abonnement på Netflix, så koster det fra 35 kroner og opefter i de lande, streamingtjenesten opererer i. Det gør Danmark til det dyreste land at være Netflix-kunde i, konstater analysen.

Stor forskel på udbuddet

Ser man på sammenhængen mellem pris og antallet af titler, så er gennemsnitsprisen pr. titel i Norge dobbelt så høj som i de billigste lande, omend den er ganske lav. I de lande, hvor Netflix er billist, er den forholdsmæssige pris 1 øre pr. titel, nordmændene er oppe på 2 øre.

Der er også meget mere på hylderne i den japanske forretning. Den har ifølge Comparitech' analyse i alt 5.986 titler, hvorimod Hong Kong-kunder alene har adgang til 2.022 film og serieafsnit.

Vore naboer i Sverige og Norge har adgang til 3.300-3.400 titler, mens store engelsktalende lande som Canada, USA og Storbritannien har adgang til omkring 5.700-5.200 titler.

Smag og interesser varierer

Med til det billede hører, at der kan være forskelle på det, Netflix må betale for at give adgang til en film eller en serie i et bestemt land eller en region. Og at en større kundeskare kan betyde, at det relativt set er billigere at drive streamingtjenesten i et land.

Der kan også være forskelle i kundernes præferencer, der spiller ind. Selv om der er meget indhold er det ikke ensbetydende med, at det ses alt sammen. Der kan være mange titler, der stort set ikke afspilles af kunderne.

Netflix meddeler til Politiken, at man ikke vil kommentere analysen.

Streamingselskabet har i omegnen af 130 millioner kunder, heraf knap 63 millioner uden for USA. De ser dagligt over 140 millioner timers film og serier tilsammen.