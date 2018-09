Wall Streets svar på Darth Vader: Dokumentarfilm på DR præsenterer teorien om, at Goldman Sachs helt bogstaveligt regerer verden

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Marcus Rubin om 'Goldman Sachs – en farlig forbindelse?', der blev vist på DR 2 mandag og kan streames på dr.dk.

En stor vampyr-blæksputte, der er surret fast om menneskehedens ansigt og nådesløst kaster sig over alt, der bare lugter af penge.

Sådan beskrev den amerikanske journalist Matt Taibbi den berømte amerikanske investeringsbank Goldman Sachs i en artikel i Rolling Stone Magazine i 2009, og mener man, at det er en nogenlunde fair beskrivelse, vil man være vild med den franske dokumentarfilm om Goldman som DR viste tirsdag. Her blev teorien om, at Goldman Sachs helt bogstaveligt talt regerer verden præsenteret i sin reneste form.

Programmet gik nådesløst til Goldman og beskrev, hvordan investeringsbanken i de sidste årtier er vokset til en global magtfaktor, der har tjent næsten ufatteligt mange penge.

Mange af dem på mindre etisk vis, såsom da man op til finanskrisen solgte finansprodukter, som banken samtidig selv satsede på ville falde i kurs.

Tilsvarende havde banken en lidet flatterende – men meget lukrativ – rolle under den græske krise, og herhjemme er den naturligvis kendt i forbindelse med Dong-salget, som den også tjente styrtende på. Dong blev der dog ikke plads til i dokumentaren, der blev bragt i forbindelse med 10-året for finanskrisen.

Ligefrem en organiseret plan om en slags uformelt verdensherredømme, sådan som det blev antydet, tror jeg ganske enkelt ikke på

Men ud over de lidt for smarte investeringer var det meste af programmet viet til at vise, hvordan tidligere ansatte i Goldman Sachs har indflydelsesrige poster rundt om i de vestlige regeringer og centralbanker.

Med dramatisk grafik blev en perlerække af finansministre, økonomiske rådgivere og centralbankfolk med rødder i Goldman oplistet, og der blev peget på de talrige beslutninger, de har været med til at træffe, som har gavnet banken.

Det er da også indlysende et problem og noget, der burde være langt skrappere regler for – men samtidig efterlod den ekstremt ensidige og lidt konspiratoriske tone i al fald denne seer lidt kold. Vel har Goldman Sachs for meget magt, og vel er deres alumni for indflydelsesrige – men ligefrem en organiseret plan om en slags uformelt verdensherredømme, sådan som det blev antydet, tror jeg ganske enkelt ikke på.

Det smager for meget af tidligere tiders antisemitiske påstande, men se selv programmet og døm. Goldman Sachs er en institution, som man kun kan vide for lidt om.