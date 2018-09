Kæresteparret fra 'Ku' godt må godt': DR misbruger vores optagelser De to medvirkende i programmet om at leve i et åbent forhold mener, at DR benytter sig af optagelser, der kun var beregnet til internt brug. DR ærgrer sig, men afviser kritikken.

Offentlighedens modtagelse af DR 3-programmet 'Ku' godt må godt - fortællinger fra et åbent forhold' har været benhård. Udsendelsen er på den ene side blandt de mest sete på DR's hjemmeside, men programmet har også vist, hvor kreative danskerne kan være, når de skal finde på måder at beskrive noget tåkrummende.

I løbet af weekenden stod programmets hovedpersoner, Malou og Alex, så frem med deres tanker om programmet. I et interview med B.T. fortæller kæresteparret fra Aarhus, at de ikke er ubetinget tilfredse med det samarbejde, de har haft med DR omkring programmet.

»Den måde, vi og vores forhold er blevet portrætteret på, er så tæt på at være kontraktbrud, at det nærmest er det,« siger Alex til B.T.

Hos DR Ung, der har stået for at lave 'Ku' godt må godt', er man »oprigtigt ked af«, at der har været problemer med kommunikationen.

»Dialogen og kommunikationen har ikke været god nok, for så stod vi ikke her. Vi går rigtig meget op i at passe på vores medvirkende, så derfor er det ærgerligt, at de har den opfattelse af processen«, siger redaktionsleder hos DR Ung Andreas Gabrielsen til Politiken.

DR afviser kritikken

Parrets kritik er primært møntet på andet afsnit af 'Ku' godt må godt'. Før serien blev godkendt af DR, havde Malou og Alex lavet en række prøveoptagelser - en såkaldt dummy - som de troede kun var til internt brug. I den tro gjorde og sagde de ting, de aldrig troede ville nå de færdige programmer.

Da parret var til gennemsyn af afsnit to, var det imidlertid dummyoptagelserne, der var hovedbegivenheden for det afsnit.

»Jeg var meget frustreret. Vi diskuterede det en times tid og gav meget tydeligt udtryk for, at jeg ikke følte, at de lyttede, og at vi ikke ville have det med. Vi følte ikke, at vi var i en position til at have indvendinger til afsnit 1. Til sidst gik redaktøren med til, at min iscenesatte date ikke skulle med,« siger Malou til B.T.

Alligevel endte det med at være med, da de så udsendelsen igen, og først efter længere tids tovtrækken nåede de et acceptabelt kompromis.

Redaktionsleder Andreas Gabrielsen afviser, at DR skulle have forbrudt sig mod nogle aftaler.

»Da DR 3 siger, de vil gå videre med projektet, aftaler jeg med Malou og Alex, at dummyoptagelserne kommer til at indgå i den endelige programserie. Da de ser afsnit to har de noget feedback til ting fra dummyen, de ikke synes skal med, og det har vi så en dialog om. Efterfølgende sender vi en justeret version til gennemsyn, og den godkender de så«, siger Andreas Gabrielsen.

Sidste afsnit bringer balance

I Politiken er 'Ku' godt må godt' beskrevet som »at kigge ind i et åbent benbrud«. Samme sted bliver der også spekuleret i, at programmet udstiller et dysfunktionelt forhold, snarere end at give indblik i hvordan et åbent forhold fungerer.

Netop den kritik har Malou været ude og italesætte i et opslag på Instagram, der kom efter B.T. publicerede sin artikel søndag eftermiddag. Her understreger Malou først og fremmest, at parret ikke er vrede på DR.

Alligevel skriver hun, at første afsnit af programmet med temaet 'ubalance' er med til at give »et misvisende billede af vores forhold«, fordi »man får et forkert indtryk af, at Alex ikke trives og ikke ser nogen, mens jeg ser mange«.

Hos DR Ung synes man også, at kritikken er for ensidigt fokuseret på indholdet af de første afsnit. Femte og sidste afsnit kommer til at bære tematitlen 'balance', og ifølge Andreas Gabrielsen, er den tematiske fortællestil valgt frem for den kronologiske, fordi det giver det mest retvisende billede af forholdet.

»Jeg synes ikke, vi fremstiller et dysfunktionelt forhold. Vi har optaget hen over fire måneder, så det er ikke, fordi vi springer helt vildt i tid og rum. Vi har en præmis om at følge et ungt par i et åbent forhold, og den fortælling er vi mest tro mod, ved at opbygge serien sådan. Der er en udvikling i løbet af serien, og det er derfor, sidste afsnit kommer til at hedde 'balance'«, siger Andreas Gabrielsen.