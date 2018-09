DR viser vej til den eneste ene gennem biologien. Men nu kan vi vist heller ikke koge mere suppe på datingbenene

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

I dag skriver Malene Jensen om 'Mød dit urmenneske – tiltrækning og formering'

Hvis du gik og troede, at du havde alle mulige krav til din kommende partner, faderen eller moderen til din førstefødte, så kan du lige så godt kyle kravene lukt ned i skarnkassen. For biologien vinder alligevel altid.

Mød dit urmenneske – tiltrækning og formering.

Det er det forhold, DR undersøger i serien ’Mød dit urmenneske’. Og i det tredje program er de nået til tidens helt store og allestedsnærværende emne: dating og kærlighed. Her tilsat en videnskabelig pondus, der kigger nærmere på biologien bag kurtiseringsseancer, der skal tiltrække partneren med det bedste arvemateriale.

I fem forskellige runder skal de otte deltagere, fire mænd og fire kvinder, snuse til det modsatte køns T-shirts, de skal lytte til hinandens stemmer, lege en analog udgave af datingappen Tinder, kysse hinanden med bind for øjnene og til sidst møder de hinanden i en omgang speeddating.

Undervejs kommenterer og analyserer kropssprogsekspert Jesper Bergstrøm og speciallæge i neurologi Bjarke á Rogvi-Hansen deltagernes gøren og laden. Og biologien taler som forudsagt sandt i flere tilfælde:

Kvinder kan lide maskuline mænd. Maskuline mænd har dybe stemmer og får bredere kæber, jo højere testosteronniveauet i kroppen er – de mandlige deltagere får taget blodprøver for at finde alfahannen. Morten hedder han, og på under to sekunder har han allerede fortalt om kvinder, han har nedlagt.

Én lugter røg, mens en anden lugter en rigtig mandemand

Omvendt kan mænd lide kvinder med lyse stemmer – som Silke for eksempel – som de kan beskytte. Kvinder lægger hovedet på skrå for at blotte halsen og sig selv, når de flirter, de slikker sig om munden, og hvis de tager p-piller, kan de ikke i lige så høj grad opsnappe feromoner, hvorfor én lugter røg, mens en anden lugter en rigtig mandemand, når der snuses til T-shirts.

Det er godt, det er fint, det er sjovt. Og det er noget andet end ja-, nej-, måske-programmer som ’Den første date’, ’Dagens mand’, og hvad har vi. En stille bøn: Nu kan vi vist heller ikke koge mere suppe på datingbenene, vel?

Og hvis ret skal været ret, er det da også kun et enkelt program af seks i en serie af programmer, der piller modernitetens lag af mennesket og fremhæver alle de urinstinkter, som vi stadig styres af, selv om vi ikke længere behøver at sove i en grotte og hoppe rundt med køller og vinde damer ved at komme hjem med den største luns kød.

Hvordan kan vi så bruge den biologiske videnskab til at finde den helt rigtige partner? Svar: Et godt parforhold kan ikke reduceres til biologi.