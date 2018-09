5 hjerter: Spike Lee går til kamp mod det sort-hvide livssyn i ny underholdende film om en nation i splid med sig selv Spike Lee overrumpler på ny med sit uforfærdede miks af komik og politik – nu om Ku Klux Klan som forløber for Trump.

Den 61-årige instruktør Spike Lee er sort, og hele sit voksne liv har han med en uforfærdet blanding af ukræsen komik og præcis polemik bearbejdet sit lands fortsat blodige konflikt med den underprivilegerede og undertrykte minoritet på godt 40 millioner mennesker, han selv deler hudfarve med. Konflikten har udløbere i kriminalitet, medieløgne, kønskamp og meget mere, som han også har givet med grovfilen, men her går han direkte til kernen: Black Power over for White Power!