Instruktører bag 'Hjertelandet': »Fordommene om, at mændene bare vil have sex, bliver hurtigt opløst« Janus Metz og Sine Plambech viser med filmen ’Hjertelandet’ de dansk-thailandske ægteskaber indefra. Men det er ikke en film, der skal tænde bålet af fordomme. Det er en film om forskelligheder, der over tid udlignes, så der til sidst kun står én ting tilbage: kærligheden.

FOR ABONNENTER Kae træder ind i en vaskeægte udkantswestern, da hun går over dørtærsklen til Kjelds ’bette hus’ i Møldrup. Året er 2007, og den thailandske kvinde er taget til den lille nordjyske by for at gifte sig med en dansk mand, hun ikke kender. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind