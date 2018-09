Nej, det blev ikke Susanne Bier: Prisvindende tv-håndværker bliver ny instruktør af næste James Bond-film Cary Fukunaga bliver næste mand, der skal instruere Daniel Craig som James Bond.

Den næste film i serien om den britiske spion James Bond kommer i 2020, og den bliver instrueret af amerikanske Cary Fukunaga. Det oplyser filmens producenter, Michael G. Wilson og Barbara Brocoli.

Tidligere blev det meldt ud, at filmen skulle instrueres af Danny Boyle. Men den plan blev droppet sidste måned efter 'kreative uenigheder'.

I stedet er valget faldet på Cary Fukunaga, som nogle måske kender som instruktør af filmen 'Beasts of No Nation' med Idris Elba og første sæson af HBO-serien 'True Detective'.

»Vi er glade for at skulle arbejde med Cary. Hans alsidighed og innovative evner gør ham til et strålende valg for vores næste James Bond-eventyr«, skriver Michael G. Wilson og Barbara Brocoli i en udtalelse.

Optagelserne til den næste James Bond film, der har arbejdstitlen 'Bond 25', begynder til marts.

Den charmerende britiske spionkarakter løb seneste rundt på biograflærrederne, da filmen 'Spectre' fra 2015 blev spillet. Den blev som sin forgænger instrueret af britiske Sam Mendes.

ritzau